La minería tiene ahora rango de Ministerio en el Gobierno de Jujuy

Potenciada en gran medida por la exploración y extracción de sales de litio -uno de los minerales más demandados en la actualidad por las industrias tecnológicas a nivel global- la actividad minera en la provincia ha alcanzado en los últimos años una relevancia tal que llevó al Gobierno de Jujuy a elevar de rango la antigua Secretaría de Minería y crear el duodécimo ministerio en la órbita del Poder Ejecutivo, para focalizarse en ese rubro productivo.

El gobernador Carlos Sadir puso esa cartera en manos del ingeniero José Gabriel Gómez, quien últimamente venía desempeñándose como secretario de Minería e Hidrocarburos provincial.

El acto protocolar de jura y toma de posesión del cargo tuvo lugar en el Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno, marco en el que Sadir valoró la experiencia del funcionario en el área, adquirida en su trayectoria dentro del Ministerio de Producción.

En ese sentido, el mandatario agradeció al jefe de Gabinete, Freddy Morales; al ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles; y al gabinete ministerial en general “por el acompañamiento en esta decisión, reafirmando el compromiso del Gobierno con el crecimiento del sector minero y su impacto positivo en el progreso de Jujuy”.

El gobernador Carlos Sadir tomó juramento a José Gabriel Gómez como ministro de Minería de Jujuy.

Tras tomar juramento a Gómez, señaló también el Gobernador que en Jujuy “la minería ha crecido significativamente en participación del PBG (Producto Bruto Geográfico), inversión y generación de empleo, especialmente en la región de la Puna”, por lo que la creación del nuevo Ministerio viene a reconocer “la importancia del sector para el desarrollo económico y jerarquizando un área productiva estratégica de la provincia”.

OBJETIVOS Y COMPROMISOS

En la misma línea, en sus primeras declaraciones a los medios el ministro Gómez ponderó que el nuevo Ministerio de Minería resulta “una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero”, al tiempo que aseguró que su implementación “no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el diez por ciento del Producto Bruto Geográfico de la provincia”.

Sobre esa base valoró que “con esta decisión política se reafirma que la minería es un sector pujante y estratégico para el desarrollo económico provincial”.

En cuanto a los objetivos principales de la gestión a desarrollar, el nuevo ministro enunció que trabajará para continuar con políticas de transparencia, control y modernización; digitalización de trámites mineros para agilizar procesos; y dar mayor seguridad jurídica a las inversiones.

De igual manera expresó su compromiso de “mantener el diálogo” con las comunidades aborígenes con el objetivo de “priorizar el trabajo continuo” y “aunar esfuerzos en el crecimiento de la región” donde se asientan las empresas que trabajan en la minería, esto es mayoritariamente la Puna jujeña.

MINERÍA, UN ESCENARIO ECONÓMICO CENTRAL

Como se dijo, la explotación de yacimientos de carbonato de litio está posicionando a Jujuy en un escenario, la minería, que es uno de los sectores más dinámicos de la Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo a un reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, la Argentina tiene 67 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, sólo seis están ya en producción y dos de ellos se sitúan en la provincia de Jujuy, que son los proyectos Olaroz y Cauchari-Olaroz.

Con el potencial de los proyectos en construcción avanzada, el país prevé pronto escalar posiciones como productor mundial de litio, lo que extenderá aún más el perfil minero de Jujuy a nivel internacional, estiman las autoridades.