La hoja de ruta 2026 de Jujuy Básquet se pone en marcha este jueves en Santa Fe

El descanso quedó atrás y el calendario vuelve a exigir acción. Jujuy Básquet inicia este jueves su primera gira del año con una parada brava en Santa Fe: desde las 21:30 visitará a Sportivo Suardi en el “Gigante de la Avenida”, por la duodécima fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El encuentro contará con el arbitraje de Fabio Alaniz y Romina Morales, mientras que Marcelo Patriglia será el comisionado técnico.

En la séptima posición, Jujuy Básquet. Sportivo Suardi, rival directo en la tabla, será la primera parada de los “Cóndores” en este nuevo tramo del campeonato.

Este compromiso marcará el inicio de la segunda mitad del torneo para los “Cóndores”, que buscarán prolongar las buenas sensaciones que dejaron en el cierre del 2025, cuando terminaron el año en alza y con resultados que fortalecieron la confianza del grupo dirigido por Guillermo Tasso.

UNA GIRA CLAVE PARA MEDIRSE Y CRECER

El duelo ante Sportivo Suardi será el primer desafío del 2026 recién iniciado, y sin demora tras el cruce en Santa Fe, el plantel jujeño viajará a Córdoba para enfrentar el sábado, desde las 21:00, al puntero del grupo, San Isidro, en una seguidilla que servirá de termómetro para evaluar el presente del equipo.

El equipo de Guillermo Tasso buscará sostener el buen cierre de año y sumar puntos clave en Santa Fe este jueves.

Sumar fuera de casa aparece como una prioridad doble: por un lado, para acomodarse en la tabla de posiciones y, por otro, para sostener en lo anímico ese cierre de año positivo que permitió consolidar una identidad de juego, según el punto de vista interno.

DEFINIR LA IDENTIDAD Y HACER AJUSTES DURANTE LA MARCHA

La escuadra que comanda el DT Guillermo Tasso intentará reafirmar un estilo que ya mostró señales claras: transiciones rápidas, protagonismo del tiro exterior y una defensa intensa como punto de partida. Si bien todavía hay aspectos por pulir, la idea está clara y el cuerpo técnico apunta a seguir afinando el funcionamiento colectivo partido a partido.

El "plan de vuelo" de los "cóndores" de Jujuy trae intenso movimiento en el primer mes de año.

Actualmente Jujuy Básquet se ubica séptimo en la tabla de posiciones con 17 puntos y una efectividad del 54,5%, producto de seis triunfos y cinco derrotas. Ese registro lo mantiene dentro de la zona de reclasificación, que abarca del quinto al duodécimo puesto.

Cabe recordar que los cuatro mejores de cada conferencia acceden de manera directa a los octavos de final, propósito que está en los planes del cuerpo técnico y plantel jujeño.

Se terminaron las vacaciones para los “cóndores” y retoman la actividad de la Liga Argentina lejos de casa.

UN RIVAL DIRECTO Y UNA CARA CONOCIDA

Sportivo Suardi, rival directo en la lucha por ingresar a la reclasificación, también llega con novedades al partido de este jueves a la noche.

El conjunto santafesino incorporó a Milton Vittar, base experimentado y conocido por Jujuy Básquet, quien ocupará el lugar de Nicolás García Serventich y buscará aportar conducción y oficio en este tramo del torneo.

Con pocos días de trabajo tras el receso y un viaje largo por delante, los “Cóndores” saben que el inicio del año será exigente. Pero el objetivo está claro: comenzar la gira con el pie derecho y seguir construyendo desde el juego y los resultados.