La dirigencia vecinalista de Jujuy dio muestras de presencia y vitalidad, en Puesto Viejo

Con el lema “Uniendo voces, construyendo comunidad”, se llevó a cabo la ciudad de Puesto Viejo -50 km al sudeste de la capital San Salvador de Jujuy- el séptimo Congreso Provincial de Entidades Vecinales, convocatoria que tuvo como respuesta la participación de más de 400 representantes de asociaciones barriales llegados desde toda la provincia.

El encuentro organizado por la Comisión de Seguimiento del sexto Congreso de Entidades Vecinales y la Municipalidad de Puesto Viejo se realizó el pasado sábado y tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del municipio local.

El diputado Santiago Jubert resaltó en Puesto Viejo que la actual gestión provincial “se conduce con un profundo sentido social, lo que nos permite mantener un contacto directo con la gente y, sobre todo, con los vecinos”.

Acompañando a los dirigentes vecinalistas, participaron en la jornada los diputados provinciales Santiago Jubert, Malena Amerise, Federico Manente, Agustina Guzmán, entre otros; el intendente local Marcelo López y su par de Palma Sola, Francisco Baquera; la presidenta del Concejo Deliberante de Puesto Viejo, Amanda López; y el director provincial de Relaciones con la Comunidad, Camilo Atim.

También asistieron funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y autoridades municipales que interactuaron con los congresistas para el abordaje de los diferentes temas propuestos para la ocasión.

Diversos expositores interactuaron con los asistentes a lo largo de la jornada convocada en Puesto Viejo para el séptimo Congreso Provincial de Entidades Vecinales de Jujuy.

En la apertura del congreso fue invitado a hacer uso de la palabra el diputado Jubert, quien en primer término se mostró gratamente sorprendido por la gran cantidad de asistentes a la reunión en Puesto Viejo: “Reunir a más de cuatrocientos vecinalistas un sábado por la mañana demuestra un gran compromiso solidario y social” de esa dirigencia, valoró, al tiempo que les expresó su reconocimiento por cuanto “el vecinalismo es la primera alerta de las necesidades de cada barrio y cada sector”.

En ese sentido afirmó que “los centros vecinales cumplen un rol fundamental en la construcción de lazos solidarios y en la búsqueda conjunta de soluciones para los problemas cotidianos de los barrios”, por lo que insistió en destacar la importancia de estas organizaciones en la vida comunitaria.

FORTALECER EL TRABAJO TERRITORIAL

Siguiendo esa línea, el presidente del bloque Frente Cambia Jujuy en la Legislatura afirmó que el gobierno provincial procura “acompañar este esfuerzo, estar presentes y poner a disposición las herramientas con las que contamos para ayudar en la gestión y en el crecimiento de cada comunidad”, aunque -apuntó- “es necesario hacerlo con responsabilidad, reconociendo nuestras limitaciones”.

Volviendo sobre la amplia participación de representantes vecinalistas de toda la provincia en este encuentro, Jubert los alentó a “debatir, intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo territorial” asumiendo que el Congreso Provincial de Entidades Vecinales “es una instancia clave para jerarquizar el esfuerzo de vecinos y dirigentes que, de manera desinteresada, dedican su tiempo a mejorar la calidad de vida de sus comunidades”, enfatizó.