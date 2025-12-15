José Antonio Kast ganó el balotaje en Chile y promete ser “el presidente de todos”

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, dijo en su primer discurso tras su apabullante victoria de este domingo que será “el presidente de todos, sin excepción”, y que “va a haber un cambio real” en el país.

Kast, que ganó con un 59,1 % de los votos a la izquierdista Jeannette Jara, señaló que “cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile”, porque el país “ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”, sostuvo.

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara. El recuento preliminar adjudicaba aproximadamente el 60% de los votos a Kast.

En su discurso, que pronunció ante a miles de sus seguidores frente a su comando en la capital Santiago, pidió a Dios “templanza y fortaleza para estar a la altura”, al tiempo que prometió “restablecer el respeto a la ley” en el país.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”, añadió quien será el primer presidente pinochetista y que hizo campaña a favor del entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988.

UNA CONTUNDENTE VICTORIA

Kast, que se impuso en las 16 regiones del país y logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta en democracia -la mayor desde la obtenida por la expresidenta Michelle Bachelet en 2013-, recalcó que “Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”.

“El orden no es un capricho, es justicia”, añadió ante una multitud que ondeaba banderas nacionales.

Fotografía cedida por el Gobierno de Chile del presidente de Chile, Gabriel Boric, hablando con el presidente electo José Antonio Kast este domingo. Boric felicitó en una llamada de teléfono televisada a Kast, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó a un desayuno en el palacio de La Moneda este lunes.

El futuro mandatario destacó como “hitos” de su administración la seguridad, la migración y el progreso económico. “Quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley”, afirmó antes de advertir que “los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos” y que los jóvenes “no pueden quemar nada, no pueden romper nada”.

LA “ENORME ALEGRÍA” DE JAVIER MILEI

El presidente Javier Milei expresó “enorme alegría” por la victoria de Kast, consideró que se trata de “un paso más” de la región en defensa de la libertad e instó a “trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió el mandatario argentino en su perfil de la red social X.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó Milei.

PRESIDENTE, AL TERCER INTENTO

Kast agradeció a los excandidatos de la derecha tradicional Evelyn Matthei y de la extrema derecha radical Johannes Kaiser, que no pasaron a la segunda vuelta y lo apoyaron sin condiciones, y los invitó a “construir un país en unidad” y “sin cuoteos”, en un guiño al diseño de su Gobierno, en el que se espera integren el conjunto de fuerzas de la derecha y ultraderecha del país.

Un simpatizante del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, sostiene en una calle de Santiago una fotografía de Augusto Pinochet, mientras se conoce los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial.

El ultracatólico dijo que su victoria “no es la meta, sino el punto de partida” y aseguró que los cambios que propone “comenzarán de inmediato”, pero frente a las expectativas que ha generado su Gobierno en la ciudadanía, avisó que “los resultados no se verán al día siguiente”.

En un momento de su extenso discurso, Kast pidió silencio y que no se gritara contra su rival, la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,8 % de los votos: “Si priman la violencia y los gritos destemplados, es muy difícil seguir adelante. Es una persona igual que nosotros aunque piense distinto que nosotros”, expresó a sus simpatizantes.

“(Jara) Asumió un desafío y lo defendió hasta el final”, valoró Kast, quien también reconoció “el coraje” de la exministra comunista de “haber tomado la decisión y haber alineado su partidarios”.

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, celebran en la capital del país al conocer los primeros resultados de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo.

De 59 años, el fundador de Partido Republicano (PR) que llegará a La Moneda -sede del Gobierno- tras su tercer intento (2017 y 2021), insistió en un mensaje de “unidad” de su sector e instó a “recuperar la fe en las instituciones”, que concentran buena parte del desencanto de la ciudadanía.

El líder del PR, formación que fundó en 2019 tras abandonar la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), nacida al alero de la dictadura, reiteró que cumplirá su promesa de renunciar a su militancia para dar una señal de amplitud, tal y como hicieron antes los expresidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

Kast, que cerró su discurso pidiendo la bendición de Dios, recibirá el próximo 11 de marzo la banda presidencial de parte del presidente progresista Gabriel Boric, que este domingo lo felicitó en una llamada de teléfono televisada y lo invitó a un desayuno este lunes en el palacio de La Moneda, lo cual es una tradición en el país.

Con información de EFE.