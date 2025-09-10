Inauguran en el CAJA la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Un universo fantástico de color y creatividad quedará develado este miércoles para el público en general cuando se realice la apertura oficial de la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, anunciada para las 18:00 en el salón principal del Centro de Arte Joven Andino (CAJA), sito en Alvear 534 de San Salvador de Jujuy.

El acto será además marco protocolar para la entrega de premios a los ganadores del certamen organizado por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, que convocaron a alumnos de entre 9 y 12 años de edad de escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

El jurado integrado por Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí, en la jornada de selección de las piezas ganadoras.

La respuesta fue notable: esta edición tuvo en concurso 642 obras originales en la disciplina pintura inscriptas desde todas las regiones de la provincia “y se destacó por el talento, la creatividad y la sensibilidad artística de los niños y niñas que presentaron sus trabajos”, ponderó el área de Coordinación Cultural de la empresa Ledesma.

UNA TARDE DE PREMIOS Y DISTINCIONES

En la ceremonia de este miércoles recibirán sus respectivos galardones Iris Jazmín Illesca, de la escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”, primer premio; Valentino Paz, de la escuela n° 207 “Armando Pío Martijena”, segundo premio; Morena Aylin Durán, de la escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”, tercer premio; y Abril Ángeles Armella, de la escuela n° 321 “Provincia de Buenos Aires”, cuarto premio.

Arriba, el trabajo de Morena Aylin Duran, tercer premio; abajo el cuarto premio, otorgado a Abril Ángeles Armella.

También se entregará las menciones del jurado a Gustavo Casimiro, de la escuela n° 462 de Cuesta de Lipán (departamento Tumbaya); José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina, de la escuela n° 468 de Alto Comedero; Tiara Jazmín Cruz, de la escuela n° 418 “Eva Perón”; Morena Luciana Valdiviezo, de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”; y mención técnica para Jonatan Gamaliel Ortega, de la escuela n° 8 “Escolástico Zegada”.

De igual manera, en la ceremonia en el CAJA recibirá su Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales, el profesor Hugo Daniel Arjona.

Los nóveles artistas que respondieron a la convocatoria del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025 realizaron sus obras con técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores, collage y combinaciones.

La obra de Ximena Abigail Molina, a la izquierda, y el trabajo de Tiara Jazmín Cruz, que también recibieron menciones del jurado del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.

En esta edición fueron invitados a integrar el jurado los artistas Facundo Delfín Cañazares Undiano, Carolina Inés Franco y Alejandro Nahuel Condorí.