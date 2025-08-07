Hasta el miércoles reciben obras para concursar en el Premio Ledesma de Arte Infantil

En una iniciativa conjunta la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, han convocado a las instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia a participar con sus alumnos en el concurso “Premio Ledesma de Arte Infantil” edición 2025, cuyo plazo para inscribir obras fue extendido hasta el próximo miércoles 13.
De acuerdo a la reglamentación de la convocatoria, pueden presentar sus trabajos estudiantes de entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos públicos y/o privados de toda la provincia de Jujuy.
Se puede presentar obras originales de la disciplina pintura, que apliquen a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.
La inscripción es gratuita y para formalizar la participación de sus alumnos los docentes a cargo del grupo escolar deberán completar los datos solicitados en el formulario de preinscripción que se encuentra en la página web https://centrovisitantesledesma.com.ar/
CIERRE DE INSCRIPCIONES Y PREMIOS
Responsables de la organización del “Premio Ledesma de Arte Infantil” destacaron que el Jurado está conformado por tres integrantes idóneos y aptos para la tarea de evaluación y adjudicación de los premios, y pusieron en relieve que para facilitar la participación de todos los estudiantes de la provincia, están habilitados dos Centros Regionales de Recepción de obras de la sección estudiantes, y centros en la región Valles, Quebrada y Puna y Yungas.
En esta edición 2025 del concurso se ha previsto la entrega de premios a la Creatividad Infantil -del primero al cuarto-, y premio estímulo a la Enseñanza creativa de las artes visuales, para docentes.
La entrega de los premios se realizará el miércoles 10 de septiembre en el Centro Cultural Joven Andino - CAJA, ubicado en calle Alvear 534 de San Salvador de Jujuy, donde también quedará inaugurada la muestra con las obras de los niños artistas participantes.