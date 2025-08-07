Hasta el miércoles reciben obras para concursar en el Premio Ledesma de Arte Infantil

En una iniciativa conjunta la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, han convocado a las instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia a participar con sus alumnos en el concurso “Premio Ledesma de Arte Infantil” edición 2025, cuyo plazo para inscribir obras fue extendido hasta el próximo miércoles 13.

De acuerdo a la reglamentación de la convocatoria, pueden presentar sus trabajos estudiantes de entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos públicos y/o privados de toda la provincia de Jujuy.

Notables trabajos han participado en convocatorias anteriores del Premio Ledesma de Arte Infantil.

Se puede presentar obras originales de la disciplina pintura, que apliquen a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.

La inscripción es gratuita y para formalizar la participación de sus alumnos los docentes a cargo del grupo escolar deberán completar los datos solicitados en el formulario de preinscripción que se encuentra en la página web https://centrovisitantesledesma.com.ar/

CIERRE DE INSCRIPCIONES Y PREMIOS

Responsables de la organización del “Premio Ledesma de Arte Infantil” destacaron que el Jurado está conformado por tres integrantes idóneos y aptos para la tarea de evaluación y adjudicación de los premios, y pusieron en relieve que para facilitar la participación de todos los estudiantes de la provincia, están habilitados dos Centros Regionales de Recepción de obras de la sección estudiantes, y centros en la región Valles, Quebrada y Puna y Yungas.

Los más diversos motivos y técnicas puede verse en las obras presentadas en el Premio Ledesma de Arte Infantil, que este año ha ampliado el plazo de recepción de trabajos.

En esta edición 2025 del concurso se ha previsto la entrega de premios a la Creatividad Infantil -del primero al cuarto-, y premio estímulo a la Enseñanza creativa de las artes visuales, para docentes.

La entrega de los premios se realizará el miércoles 10 de septiembre en el Centro Cultural Joven Andino - CAJA, ubicado en calle Alvear 534 de San Salvador de Jujuy, donde también quedará inaugurada la muestra con las obras de los niños artistas participantes.