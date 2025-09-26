Golpeado pero no vencido, Gimnasia de Jujuy quiere cortar la sangría y reencontrarse con el triunfo

Con el objetivo de despabilarse luego de tres derrotas consecutivas y el sueño de alcanzar primer ascenso casi esfumado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vuelve a salir a la cancha este sábado desde las 13:05 y será para enfrentar a San Telmo.

El duelo que se dará en el estadio” Doctor Osvaldo Baletto” corresponde a la fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional, será arbitrado por Franco Acita y transmitido por TyC Sports.

Cumplida la semana de preparación, Matías Módolo define si arriesga titulares o administra cargas pensando en el Reducido.

El “Lobo” viene golpeado: arrastra tres derrotas consecutivas y se despidió prácticamente de la pelea por el ascenso directo tras la caída ante Agropecuario en su estadio “23 de Agosto”. Aunque matemáticamente aún conserva chances (suma 54 puntos y a cinco del líder Gimnasia de Mendoza, que tiene 59), el escenario futbolístico es casi imposible: debería ganar sus dos partidos restantes y esperar una seguidilla de tropiezos de todos los equipos que tiene arriba.

¿PENSAR EN EL REDUCIDO O PELEAR HASTA EL FINAL?

El gran dilema pasa por lo que decidirá el entrenador Matías Módolo. El DT deberá evaluar si arriesga a sus futbolistas para sumar la mayor cantidad de puntos posible, o si administra cargas y reserva a varios pensando en el torneo Reducido, donde Gimnasia buscará obtener el segundo ascenso.

En caso de optar por lo primero, el club “albiceleste” intentará sostenerse entre los primeros puestos de la tabla de posiciones para tener la ventaja de la localía en el inicio de esa fase. En cambio, si prioriza recuperar soldados, podría parar un equipo alternativo y dar descanso a titulares golpeados.

Todos concentrados en un objetivo: el “Lobo” jujeño quiere cortar la racha negativa y volver al triunfo, ante San Telmo.

Justamente, además de que jugadores como Guillermo Cosaro y Francisco Molina todavía no están al cien por ciento y son duda, la enfermería sigue siendo un problema: Sebastián Sánchez, Santiago Camacho y Fernando Duré se sumaron a la lista de lesionados, tras el partido con Agropecuario.

Con este panorama, el “once” inicial para enfrentar a San Telmo es una incógnita, y lo que disponga Módolo será una declaración de intenciones de cara al cierre del campeonato.

LA TABLA, CADA VEZ MÁS CUESTA ARRIBA

La última derrota sufrida de local dejó al Gimnasia jujeño en el cuarto puesto con 54 unidades, lejos de Gimnasia de Mendoza que tiene 59, y por debajo de Estudiantes de Río Cuarto que con 56 y Estudiantes de Buenos Aires con 55, siguen en plena pelea por el liderazgo de la Zona B.

En este escenario, el “Lobo” necesita indefectiblemente ganar este sábado para cortar la mala racha y recuperar confianza en el tramo decisivo.