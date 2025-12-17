Golpe de autoridad para cerrar el año festejando: Jujuy Básquet ganó en La Rioja

Con una actuación sólida, Jujuy Básquet despidió el 2025 con una enorme victoria como visitante este martes por la noche. Los “Cóndores” superaron a Amancay por 75 a 69 en la “Jaula” de la calle Santa Fe de la capital riojana y cerraron su gira por aquella provincia con una sonrisa que ratifica el crecimiento del equipo en la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El conjunto dirigido por Guillermo Tasso mostró personalidad desde el inicio y construyó el triunfo a partir de su efectividad ofensiva y una lectura inteligente del juego.

El quinteto titular que inició el encuentro ante Amancay. Andriy Grytsak fue una de las figuras de la noche y lideró el goleo del conjunto jujeño en La Rioja.

Los parciales de 11-21, 18-18, 21-21 y 19-15 reflejaron el dominio jujeño en los momentos claves del partido, siempre con la capacidad de responder ante los intentos de reacción del local.

UN ARRANQUE CONTUNDENTE PARA MARCAR EL CAMINO

Desde el salto inicial, Jujuy Básquet dejó en claro su intención de asumir el protagonismo. Con buena selección de tiros y un ritmo alto en ataque, la visita sacó diferencias rápidamente y se adueñó del primer cuarto. Andriy Grytsak fue la principal referencia ofensiva, imponiéndose en la pintura y liderando a un equipo decidido.

En momentos determinantes del partido el equipo jujeño encontró soluciones para no perder el control del marcador.

En el segundo segmento, Amancay intentó reaccionar con mayor presión y empuje desde el perímetro, pero el elenco jujeño sostuvo su plan de juego. La rotación desde el banco le permitió mantener la intensidad y cerrar la primera mitad con ventaja de diez puntos (29-39), apoyado en un funcionamiento colectivo sólido.

INTELIGENCIA Y TEMPLE PARA SOSTENER LA VENTAJA

Tras el descanso largo, el “Canario” elevó su intensidad y buscó acortar distancias, con Conrado Echevarría como principal arma ofensiva. Sin embargo, Jujuy Básquet respondió con inteligencia, manejó los tiempos del partido y encontró soluciones en momentos determinantes para no perder el control del marcador.

Los “Cóndores” coronaron una gira exigente con un triunfo que ratifica su crecimiento en la Conferencia Norte.(Básquet Total).

En el tramo final, los “Cóndores” mostraron carácter para cerrar el juego sin sobresaltos, a diferencia del duelo pasado cuando se les escurrió el triunfo sobre el final del partido.

Con defensas firmes y ataques bien ejecutados, el quinteto de Jujuy selló una victoria valiosa que les permite despedir el año con balance positivo y sensaciones alentadoras de cara a lo que viene en la competencia que protagonizan diecisiete equipos.

Con once partidos jugados y seis victorias, Jujuy Básquet ocupa el séptimo lugar en la tabla de posiciones que tiene a San Isidro, Santa Paula (G) y Salta Basket respectivamente en los tres primeros puestos.

Tras una pausa por las celebraciones de fin de año, el equipo vuelve al campo de juego el jueves 8 de enero para enfrentar como visitante a Sportivo Suardi.