Gimnasia y Esgrima de Jujuy va por otro paso firme, en Santiago del Estero

La vuelta al triunfo de la semana pasada, con goleada a un pobrísimo Colón de Santa Fe, encendió la llama que le venía faltando a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en partidos anteriores. Por eso, con los ánimos por los cielos, buscará este domingo reafirmar su gran momento cuando visite a Mitre de Santiago del Estero a partir de las 15:30 por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El encuentro se jugará en el estadio “Doctores José y Antonio Castiglione” y tendrá como árbitro a Álvaro Carranza, acompañado por Sebastián Osudar y Matías Balmaceda como asistentes, y Mauricio Martín como cuarto árbitro. La transmisión estará a cargo de TyC Sports Play.

Un triunfo en tierras santiagueñas mantendrá al elenco de Matías Módolo en lo más alto de la tabla de la Zona B. Esa fue la consigna de trabajo durante la semana.

PRESENTE MÁS QUE POSITIVO EN EL “ALBICELESTE”

El conjunto del entrenador Matías Módolo llega a esta cita como líder de la Zona B con 46 puntos, siendo el equipo con mejor rendimiento de toda la categoría. No solo supera por tres unidades al puntero de la Zona A (Deportivo Madryn, con 43), sino que además ostenta la mejor diferencia de gol (+16) y la segunda valla menos vencida (12 goles en contra).

Respecto al momento futbolístico, la escuadra “albiceleste” levantó su rendimiento tanto en la derrota contra Temperley como la goleada frente al “Sabalero” del fin de semana anterior.

A esto se le suman las buenas noticias de que Cristian Menéndez volvió al gol, llevando al “Polaco” a ser el goleador del equipo, y el doblete de Gustavo “Tortuga” Fernández que le hará valer una nueva titularidad en tierras santiagueñas.

El capitán Guillermo Cosaro regresa a la titularidad en Gimnasia y Esgrima de Jujuy tras cumplir la fecha de suspensión.

No obstante los puntos positivos, para este compromiso en Santiago del Estero el “once” titular tendrá variantes: volverá el capitán Guillermo Cosaro a la zaga central en lugar de Sebastián Sánchez tras cumplir suspensión por cinco amarillas, y entrará Bruno Palazzo por Franco Camargo, baja sensible por la rotura de ligamento cruzado.

El probable equipo formaría entonces con Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Rodrigo Velázquez, Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Molina; Cristian Menéndez y Gustavo Fernández.

SIN MUCHA HISTORIA, PERO HAY VENTAJA JUJEÑA

Apenas seis enfrentamientos oficiales se registra entre ambos clubes en el profesionalismo del fútbol argentino. Gimnasia de Jujuy ganó dos veces, el Mitre santiagueño una y empataron en tres oportunidades.

El último cruce fue en la fecha 9 de este torneo de la Primera Nacional, en el estadio “23 de Agosto” de esta capital, donde igualaron 0 a 0.