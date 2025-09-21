Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió y ahora solo le queda pensar en la chance del Reducido

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no pudo con Agropecuario y terminó resignando su última chance de pelear por el ascenso directo en la presente temporada de la Primera Nacional de la AFA. En el estadio “23 de Agosto”, con su público acompañando masivamente, el equipo del DT Matías Modolo perdió por 2 a 0 con goles de Aguirre y Mosqueira.

Agropecuario fue efectivo y hundió más a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que ahora solo podrá pensar en encontrar su oportunidad en el Reducido.

Fue la tercera derrota consecutiva sufrida por el “Lobo” jujeño, que a partir de ahora deberá enfocarse en asegurar su lugar en el Reducido, de manera que pueda pelear por uno de los cupos para ascender a la Liga Profesional.

UN INICIO CON ILUSIÓN PERO SIN CLARIDAD

El partido arrancó parejo, con reparto de pelota y campo, aunque Gimnasia intentó imponer condiciones con el empuje de su público. La primera emoción llegó con un cabezazo lejano de Agropecuario que obligó a Milton Álvarez a una volada espectacular más para la foto que para el peligro real.

Al colorido de la previa se contrapuso el contraste de un final con incidentes que terminó de opacar una tarde totalmente adversa para Gimnasia de Jujuy.

La réplica la tuvo Bruno Palazzo, que en posición de atacante quedó de frente al arco, pero su zurdazo, con su pierna menos hábil, se fue por arriba. Fue lo más cerca que estuvo el “Lobo” de abrir el marcador.

Es que lo que faltó en la primera mitad fue fútbol. Los dirigidos por Matías Módolo repitieron la carencia de ideas de los últimos encuentros y encima padeció un verdadero calvario con tres jugadores lesionados en apenas 45 minutos: Sebastián Sánchez, Santiago Camacho y Fernando Duré, quien a su vez había ingresado justamente para reemplazar al defensor central.

Cada golpe debilitaba más a un equipo ya golpeado.

Las tribunas llenas, viendo a un equipo vacío de ideas. El "Lobo" jujeño todavía puede resetearse y recuperar el juego que lo tuvo hasta hace poco como uno de los líderes del torneo.

EL GOLPE LETAL, EN EL COMPLEMENTO

En el arranque del segundo tiempo llegó el baldazo de agua fría para los locales. Aguirre, recién ingresado, tocó la primera pelota y abrió la cuenta tras un centro pasado, dejando al “Lobo” herido de muerte.

Desde allí, Gimnasia se volcó a tirar centros sin claridad, chocando contra la muralla que fue el arquero Acosta, figura del partido.

El visitante mostró orden y pegó en el momento justo: en un contragolpe letal, Mosqueira apareció solo por detrás de todos y puso el 2 a 0 definitivo que liquidó la historia en Jujuy.

El equipo que presentó el DT Matías Módolo para iniciar el encuentro con Agropecuario. Además de razones estratégicas, en el transcurso del partido hubo cambios obligados por lesiones.

La decepción brotó en un sector de la hinchada después de este segundo gol, lo que tuvo como respuesta gases lacrimógenos lanzados por efectivos policiales pretendiendo controlar la situación.

Gimnasia padeció otra derrota dolorosa, la tercera al hilo, que lo deja fuera de toda pelea por el primer ascenso y lo obliga a “cambiar el chip” para enfocarse en el Reducido. La ilusión que se había encendido semanas atrás se apagó este domingo en la noche jujeña, entre lesiones, falta de ideas y la eficacia de un Agropecuario que supo golpear en los momentos justos.

Los nubarrones del cielo jujeño eran presagio de una tarde complicada en el estadio "23 de Agosto": jugadores lesionados y una derrota que golpeó duro al "Lobo" jujeño.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Maidana, Joaquín Trasante; Cristian Menéndez y Alejandro Quintana. DT: Matías Módolo.

Agropecuario (2): Acosta; Molina, Sánchez, Sills, Mosqueira; Vásquez, Miranda, Ramos, Ginzo; Blando, Melo. DT: Adrián Adrover.

Estadio: “23 de Agosto”.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Goles ST: 16’ Aguirre y 42’ Mosqueira (A).