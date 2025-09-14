Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió en Mataderos y se aleja del sueño del primer ascenso

Sufrió un durísimo golpe en Mataderos y ahora el sueño de ir por el primer ascenso a la Liga Profesional pende de un hilo. Gimnasia y Esgrima de Jujuy cayó 1 a 0 ante Nueva Chicago en el estadio del “Torito” en Buenos Aires con un gol de Leonel Ortiz al minuto 95 del segundo tiempo y si bien a pesar de esta derrota se mantiene en el segundo puesto de la Zona B, no haber sumado puntos facilita que el líder se escape en soledad.

Con Yamil Possi como árbitro del duelo iniciado al mediodía del domingo, el resultado final fue casi un “déjà vu” de la semana pasada: partido que parecía empate, no sumamente positivo pero mejor que perder, que se termina escapando sobre la hora por un desconcierto en la defensa “albiceleste”.

Los dirigidos por Matías Módolo quedaron con menos margen en la pelea por el primer ascenso que otorga la Primera Nacional.

Actualmente, el elenco del DT Matías Módolo se mantendrá como escolta del “Lobo” de Mendoza, que ahora tiene la gran oportunidad de despegarse en la cima si este lunes triunfa en Carlos Casares contra el siempre difícil Agropecuario.

UN PRIMER TIEMPO CON DOMINIO JUJEÑO, PERO SIN CLARIDAD

En Mataderos Gimnasia mostró mayor decisión y protagonismo durante gran parte del primer tiempo, aunque sin transformarlo en jugadas de riesgo.

El “Lobo” abusó de los centros como recurso ofensivo, buscando siempre a Gustavo “Tortuga” Fernández como referencia en ataque, pero el delantero no logró imponer condiciones frente a la férrea de los centrales locales.

Pese a esa falta de eficacia, cada envío aéreo mantuvo la sensación de peligro en el área de Chicago, mientras que el arquero “albiceleste” Milton Álvarez casi no tuvo trabajo en los primeros 45 minutos.

Con ausencias que parecen hacerse notar, la lista de titulares que presentó el DT Matías Módolo este domingo para enfrentar a Nueva Chicago.

CHICAGO CRECIÓ HASTA GANARLO EN EL CIERRE

El complemento mantuvo el mismo tono discreto, con el “Torito” adelantando metros y Gimnasia expectante, sin encontrar profundidad. Chicago tuvo algunas aproximaciones más claras, incluido un remate en el palo, que despertó a la hinchada local.

Cuando todo parecía encaminarse al empate, a los 95 minutos apareció Leonel Ortiz, solo frente a Milton Álvarez, y con una defensa jujeña desconcentrada, definió con fuerza para darle la victoria al “Torito” y desatar la fiesta local.

Aunque Milton Álvarez tuvo poco trabajo, el gol en el final golpeó y duro a Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Leonel Ortiz marcó a los 95 minutos y le dio el triunfo a Nueva Chicago.

Después de esta actuación el equipo jujeño queda visiblemente golpeado y con poco margen de error en la recta final de la Zona B. Para seguir soñando con el primer ascenso, deberá no solamente recuperar solidez, sino que también tendrá que esperar un tropiezo de Gimnasia de Mendoza, el actual puntero.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Nueva Chicago (1): Facundo Ferrero; Martínes, Julián Rodríguez, Abello, Diego Arroyo; Brandon Cortés, Molinas, Román Zalazar, Sergio Ortíz; Ignacio Rodríguez e Iván Maggi. DT: Gastón Lotito.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0): Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Diego López, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Fernando Duré, Hugo Soria, Francisco Molina; Gustavo Fernández y Maximiliano Casa. DT: Matías Módolo.

Estadio: Nueva Chicago.

Árbitro: Yamil Possi.

Gol ST: 50’ Leonel Ortíz (NC).

Cambios ST: 00’ Menéndez por Fernández (G), 15’ F. Cortés y Petrecca por Martínez y Molinas (NC), 22’ Daniel Juárez por Santiago Camacho (G), 25’ Trasante por López (G), 31’ Quintana y Velázquez por Molina y Casa (G), 38’ Nouet por Arroyo (NC) y 43’ L. Ortíz por Maggi (NC).