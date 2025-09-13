Gimnasia y Esgrima de Jujuy juega por puntos de oro este domingo en Mataderos

Cuando falta de cada vez menos para el cierre del campeonato regular, Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene que afrontar este domingo un compromiso de gran complejidad en su búsqueda por conquistar el primer ascenso que otorga la Primera Nacional.

De visitante enfrenta a Nueva Chicago en el estadio de mismo nombre ubicado en Mataderos (Buenos Aires), desde las 13:30. El duelo correspondiente a la fecha 31 de la Zona B de la categoría será arbitrado por Yamil Possi y contará con televisación de TyC Sports.

UN “LOBO” CON LA MIRADA PUESTA EN LA CIMA

El conjunto jujeño llega a esta fecha con 54 puntos, apenas dos menos que el actual líder Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que suma 56.

Cristian “Polaco” Menéndez quiere repetir su grito sagrado, como aquel doblete que le dio el triunfo al “Lobo” en el último cruce ante el “Torito”.

La derrota sufrida en la anterior fecha en tierras mendocinas le quitó al equipo del DT Matías Módolo la posibilidad de seguir en la punta y ahora ya no depende de sí mismo: para recuperar la cima deberá ganarle al “Torito” y esperar que el “Blanquinegro” mendocino no sume de a tres en su choque ante Agropecuario, que se jugará el lunes desde las 15:30.

La diferencia mínima mantiene viva la ilusión en Jujuy. El “Lobo” es uno de los animadores del torneo y sabe que un triunfo en Mataderos lo mantendrá con chances concretas en la recta final de la Zona B, donde cada punto empieza a ser determinante para la clasificación y el objetivo mayor de pelear el ascenso a la Liga Profesional.

EL EQUIPO SIGUE SIN SU COLUMNA VERTEBRAL

El entrenador del plantel jujeño vuelve a padecer bajas importantes por suspensiones y lesiones, al momento de definir su equipo para enfrentar a Nueva Chicago.

Nicolás Dematei y Francisco Maidana todavía deben cumplir una fecha más de sanción, mientras que Guillermo Cosaro continúa afuera por un desgarro.

Emiliano Endrizzi vuelve al equipo titular de Gimnasia de Jujuy tras cumplir su sanción y ocupará el lateral izquierdo.

La novedad positiva está en el regreso de Emiliano Endrizzi, que ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Matías Noble.

De tal manera, el posible “once” titular este domingo sería: Milton Álvarez; Diego López, Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Fernando Duré, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo “Tortuga” Fernández.

EN LA HISTORIA MANDAN LOS JUJEÑOS

A lo largo de 22 partidos oficiales disputados entre estos elencos históricos animadores de la categoría, Gimnasia de Jujuy ganó en 8 ocasiones, Nueva Chicago en 5, y empataron 9 veces.

El último antecedente data de la fecha 14 de esta misma temporada, cuando el “Lobo” jujeño se impuso 2 a 1 en el estadio “23 de Agosto” de esta ciudad, con Cristian “Polaco” Menéndez como gran figura al marcar el gol decisivo.