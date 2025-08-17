Ganó el “Lobo” jujeño y sigue al acecho de la cima, en la lucha por el ascenso

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no se baja del barco del sueño de ascenso: este domingo se quedó con una victoria clave en su casa al imponerse por 2 a 0 sobre Chaco For Ever en la fecha 27 de la Primera Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Este triunfo le permite a los dirigidos por el entrenador Matías Módolo sostenerse como únicos escoltas de Gimnasia de Mendoza y mantener viva la ilusión de pelear hasta el final por recuperar la cima de la Zona B del torneo, lo que significará una estupenda oportunidad para buscar ascender y jugar la próxima temporada en la Liga Profesional del fútbol campeón del mundo.

EL PRIMER TIEMPO FUE TODO DOMINIO DEL “LOBO”

Gimnasia de Jujuy salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y así a los 12 minutos de iniciado el encuentro ya lograría la apertura del marcador. Tras una asistencia de cabeza de Quintana, Fernández definió cruzado y soltó el grito del 1 a 0. Desde ese momento, la defensa de Chaco For Ever se mostró vulnerable y el dominio fue todo del “Lobo”.

La nómina que oficializó el DT Matías Módolo media hora antes del inicio del encuentro con Chaco For Ever.

La visita apenas generó peligro con un remate aislado de Marinucci a los 27′, que obligó a una gran respuesta de Milton Álvarez preservando el arco local.

En la réplica, a los 31′, una habilitación precisa de Maidana dejó nuevamente a Fernández de frente al arco, pero esta vez Canuto evitó el segundo tanto en la valla chaqueña.

Poco después, cuando el reloj marcaba 38′ de juego, Quintana armó una jugada brillante por derecha, dejó rivales en el camino y asistió a Molina, que entró en diagonal y definió bajo para anotar el 2 a 0.

Gustavo “Tortu” Fernández abrió el camino del triunfo con una definición cruzada e hizo delirar a la hinchada albiceleste.

El “Lobo” se fue al descanso con una ventaja merecida, producto de su intensidad y convencimiento, ante un rival que se mostró impreciso y superado en cada segunda pelota. El local entendió que debía ganar para seguir de cerca a Gimnasia de Mendoza y reflejó esa convicción en la cancha.

SIN SOBRESALTOS EN EL COMPLEMENTO

El segundo tiempo no cambió la tónica. Gimnasia siguió controlando las acciones frente a un Chaco For Ever sin respuestas ofensivas.

La jugada más clara llegó en un contraataque de tres delanteros contra el arquero, pero Fernández cedió para Molina, que estaba en posición adelantada y desperdició la ocasión.

Aparte de esa acción aislada, el segundo capítulo del partido no ofreció mayores emociones. El “Lobo” administró la ventaja y cerró un triunfo que lo mantiene a sólo dos puntos de Gimnasia de Mendoza, actual líder de la Zona B.

El segundo gol fue obra de Francisco Molina tras una gran jugada de Quintana y así sentenció la victoria del “Lobo” jujeño.

Con esta victoria, el equipo jujeño reafirma su postura en el campeonato: no bajar la intensidad y tratar de aprovechar cualquier tropiezo del puntero, para volver a la cima, de manera que el sprint final de la Primera Nacional lo tendrá con el cuchillo entre los dientes, decidido a dar pelea hasta el final, tal como prometen los propios jugadores.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (2): Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Gustavo Fernández y Alejandro Quintana. DT: Matías Módolo.

Chaco For Ever (0): Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Mathias Silvera, Franco Perinciolo; Santiago Valenzuela, Santiago Úbeda, Brian Nievas, Joaquín Mateo; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Estadio: “23 de Agosto”.

Árbitro: Joaquín Gil.

Goles PT: 12’ Gustavo Fernández (GyEJ), 38’ Francisco Molina (GyEJ).