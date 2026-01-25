Furibundo reproche de la diputada Gisel Bravo por el estado de las rutas nacionales en Jujuy

Con duros términos la diputada provincial Gisel Bravo arremetió contra la gestión mileísta por “el pésimo estado en que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan Jujuy” como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno central en materia de administración de la obra pública.

“El ajuste libertario convirtió las rutas en un peligro fatal”, sentenció la legisladora, que con el mismo tono no dudó en tildar de “caraduras” y “sinvergüenzas” a funcionarios y legisladores del oficialismo nacional.

Respecto del panorama en el territorio jujeño, la diputada radical denunció que “particularmente la extensión norte de la Ruta Nacional 9 se encuentra en pésimas condiciones”, mientras que “similar es la actualidad de la Ruta Nacional 40, por la que transitan todos los días de su vida los habitantes de la Puna, entregados a la amenaza de múltiples peligros”, advirtió.

En ese sentido, alarmada por registros que revelan un incremento en las estadísticas referidas a siniestros viales, “muchos con la lamentable pérdida de vidas humanas” -acota-, Bravo reclamó a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad “cumplir el deber fundacional” de esa repartición, que es “garantizar condiciones óptimas de transitabilidad” en todo el país, subrayó.

“Desde que asumió, Javier Milei desintegró totalmente el desarrollo y el mantenimiento de la red vial”, como parte de “un modelo político de privaciones que somete a la gente a condiciones de inseguridad, perjudica al emprendedor, atenta contra el turismo y dificulta el transporte de cargas”, describió Bravo.

En su opinión, el presidente “Milei y sus legisladores hicieron de las rutas una peligrosa trampa fatal”, por lo que demandó a Vialidad Nacional “adoptar con carácter de urgente medidas e inversiones que permitan revertir la falta de mantenimiento” en los corredores de jurisdicción nacional existentes en Jujuy.

“Senadores y diputados de La Libertad Avanza charlaron recientemente con un pediatra -en referencia al médico Mario Briones, administrador del 6to Distrito Jujuy de la DNV- solo para la foto”. Según la legisladora del bloque Jujuy Crece, esa reunión buscaba “esconder el gran vacío en la obra pública y un Estado abandónico”.

En abono de sus críticas, Bravo apuntó que “la proyección presupuestaria nacional 2026 prevé una caída del 23% en el financiamiento de la obra pública nacional respecto de 2025 en términos reales” y en ese contexto “Jujuy es la provincia más perjudicada en la distribución de obra pública proyectada para 2026, con una caída del 78% real”.

Pero además del drástico recorte en la inversión para el rubro, la dirigente sampedreña advierte una “distribución injusta” de los escasos recursos, lo que expone a Jujuy como “la provincia más postergada”.

“¿Qué hacen los libertarios ante esta aplastante realidad? Nada. Son unos caraduras”, calificó Gisel Bravo.

“Los legisladores de La Libertad Avanza viven el mundo virtual de las redes sociales, se mueven al pulso que marcan los ‘likes’ y apartados de la realidad” y “creen construir libertad con discursos y reuniones de neta intención e interés político y cero efecto sobre la situación de las rutas nacionales”.

“Son unos sinvergüenzas”, redobló la diputada provincial.

Marcadamente contrariada, insistió con su objeción de que en Jujuy “Vialidad Nacional está en manos de un médico y sin funcionar”, y en contraste remarcó que el gobernador Carlos Sadir decidió “asumir la responsabilidad que la Nación dejó de lado” y de esa manera “el Gobierno de Jujuy se puso al frente de la ejecución de obras en rutas nacionales”, además de encarar ”la pavimentación de rutas provinciales, todo con recursos propios y un alto sentido social”, resaltó Bravo.

Por cuerda separada, los diputados nacionales por Jujuy Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, ambos de la UCR, se reunieron con el titular del Distrito Jujuy de Vialidad Nacional, Mario Briones, para trasmitirle la aguda preocupación que les manifestaran “diversos intendentes cuyas ciudades se ven afectadas por el estado crítico de rutas nacionales”, dijeron voceros de los legisladores que integran el bloque Provincias Unidas en la Cámara Baja nacional.