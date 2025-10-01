Fortalecen la gestión de los residuos sólidos urbanos en la turística Quebrada de Humahuaca

Tuvo lugar en oficinas de la Posta de Hornillos, en el departamento Tilcara, una reunión convocada por la empresa GIRSU Jujuy S.E. de la que tomaron parte los responsables ambientales de los municipios de Tumbaya, Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Uquía, Huacalera y Humahuaca.

El objetivo del encuentro era abrir un espacio de intercambio de experiencias locales y partiendo de esa base alinear planes a fin de fortalecer la gestión de residuos sólidos urbanos en la región.

La reunión fue articulada con la Dirección Provincial de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y en su transcurso, como primer abordaje, se relevó el estado actual de la gestión de residuos en cada localidad de la Quebrada de Humahuaca.

Enviados de los municipios de Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía y Humahuaca se reunieron con funcionarias de GIRSU Jujuy y la Dirección Provincial de Patrimonio, en la histórica Posta de Hornillos.

En tal marco, la gerente de la empresa estatal, Mónica Aramayo, valoró el “esfuerzo y compromiso” de los municipios, destacando su “trabajo constante por reforzar la recolección” de residuos y el impulso dado a las campañas de comunicación y concientización ambiental en sus distritos.

CULTURA, TURISMO Y SOSTENIBILIDAD

En ese sentido, la funcionaria compartió con los representantes de los municipios un mensaje del presidente de GIRSU Jujuy, Leandro Álvarez, agradeciendo su respuesta positiva a la convocatoria en la ponderación de que “este encuentro reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy y de los gobiernos municipales con las políticas ambientales provinciales para proteger uno de los paisajes más emblemáticos de Jujuy, promoviendo una gestión responsable de los residuos que articule cultura, turismo y sostenibilidad”.

Al término de la jornada en Hornillos -73 km al norte de la capital San Salvador de Jujuy- Aramayo comentó que uno de los ejes centrales del temario abordado fue la preservación de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, plano en el que se destacó la participación activa de la Dirección Provincial de Patrimonio, que aportó una mirada integral sobre la importancia de conservar el entorno natural y cultural mediante prácticas sostenibles.

La gerente de GIRSU Jujuy, Mónica Aramayo, expuso en Hornillos nuevas propuestas para fortalecer la gestión de los residuos sólidos urbanos en la región de la Quebrada de Humahuaca.

Luego, en la dinámica del intercambio surgieron interesante iniciativas y así es como se propuso a los municipios diversas acciones ambientales orientadas a “optimizar el sistema” de gestión de residuos en la región.

De acuerdo a lo conversado, esto comprenderá el “fortalecimiento de la educación ambiental” mediante campañas de comunicación locales y el diseño de “estrategias conjuntas” para preservar la limpieza y el cuidado del ambiente no sólo de cara a la próxima temporada turística de verano sino como parte de una planificación institucional permanente y coordinada.