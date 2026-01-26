Febrero llegará con plata: trabajadores estatales de Jujuy cobrarán sus sueldos desde el lunes 2

El lunes 2 de febrero comenzarán a percibir sus haberes correspondientes al mes de enero/2026 trabajadores y funcionarios del Estado provincial, y sus pensiones los Veteranos de Guerra de Malvinas. El cronograma fue confirmado este lunes por fuentes oficiales, dando a conocer información emitida por la Tesorería de la Provincia de Jujuy.

En efecto, el organismo diagramó una secuencia de pago que iniciará el lunes 2 de febrero con la acreditación de los haberes a Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM), como también al personal de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario de Jujuy, y a trabajadores de los organismos autárquicos.

ACREDITACIONES HASTA EL JUEVES 5

Luego, de acuerdo a lo que informaron voceros de ese organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el martes 3 será el turno de los empleados de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, del personal que presta servicio en el área de Administración Central, como asimismo los agentes de los municipios de toda la provincia.

Seguidamente, el miércoles 4 de febrero tendrán depositadas sus liquidaciones en las respectivas cuentas sueldo los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación de Jujuy de todos los niveles.

Por último, el jueves 5 cobrarán sus haberes correspondientes al mes de enero los agentes de organismos descentralizados, el personal del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Provincia, y también los funcionarios.

Con la difusión del nuevo cronograma de pagos cabe recordar también la importancia de observar las medidas sanitarias correspondientes al momento de utilizar los cajeros de pago, tales como hacer uso de alcohol en gel para desinfectar las manos antes y después de manipular teclado y pantalla del cajero automático, usar barbijo en caso de estar cursando enfermedades respiratorias, y mantener la distancia social en la fila.