Experto jujeño coordina en Bolivia un Encuentro Internacional de Turismo Sostenible

Los días 24 y 25 de agosto se desarrollará en Bolivia el primer Encuentro Internacional de Turismo Sostenible “Sostentur 2023″, cuya coordinación general le fue confiada al jujeño Ramón Aisama, profesional de larga trayectoria en el campo del turismo y la comunicación en Jujuy y la región.

Como objetivos definidos a partir de realidades sectoriales de Sudamérica, “Sostentur 2023″ procurará proyectar los nuevos desafíos del turismo para lo que resta del año; generar un encuentro de los referentes, líderes locales, nacionales e internacionales del sector privado y público del turismo para proponer, diseñar y refrendar acuerdos a favor de los destinos turísticos participantes; y motivar al sistema turístico -Cámaras, profesionales, unidades académicas, sector público, gremios y demás- a ser parte de los desafíos de construcción de nuevos destinos sostenibles, con circuitos turísticos integrados, locales y regionales.

Las autoridades tarijeñas formalizaron el anuncio del Encuentro Internacional de Turismo Sostenible "Sostentur 2023", programado para los días 24 y 25 de agosto. Foto: Vía Jujuy

Esto se anunció en la presentación oficial de “Sostentur 2023″ que tuvo lugar en el Salón Rojo de la Gobernación de Tarija, Bolivia, encabezada por el gobernador del departamento Tarija, Oscar Montes Barzón; el subgobernador de Uriondo, Edilberto Pañique; el alcalde del Municipio de Uriondo, Javier Lazcano; el presidente de la Asociación de Turismo de Uriondo, Luis Donaire; y el coordinador general del foro, Ramón Aisama.

Este primer Encuentro Internacional de Turismo Sostenible se desarrollará los días jueves 24 y viernes 25 de agosto en el Valle de La Concepción, Uriondo, Tarija.

INTEGRACIÓN, UN CONCEPTO CLAVE

En la presentación del evento Aisama subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los sectores involucrados haciendo hincapié en la convicción de que “no podemos construir un destino si no nos asociamos, si no nos unimos, si no desarrollamos un proyecto”, y dado que éste es el espíritu de la organización, aseguró que “Sostentur” resultará “una ‘marca’ que va a quedar para que Uriondo comience a trabajar el proceso de construcción de un nuevo destino con gran presencia en Tarija”.

Explicó que este foro internacional reunirá a participantes del “norte de Argentina, Bolivia, Perú, Chile y tendrá invitados especiales de Paraguay y de Brasil, que participarán a través de la virtualidad” en un verdadero “encuentro de líderes y referentes, que son los encargados de construir este proceso, acompañados de todos los actores que componen la cadena productiva”.

El periódico boliviano Tarija Economía destacó en sus páginas el lanzamiento del Encuentro Internacional de Turismo Sostenible "Sostentur 2023" que coordina el jujeño Ramón Aisama. Foto: Vía Jujuy

Remarcó asimismo Aisama que la programación de ambas jornadas de trabajo está enfocada en “motivar a todo el sistema que integra la actividad turística a sumarse activamente, ya que no puede haber nadie fuera de estos procesos, partiendo desde el más sencillo prestador hasta los grandes operadores”.

Así es como entre las diferentes actividades programadas, el coordinador de “Sostentur 2023″ destacó una “reunión de integración regional” que buscará alentar la formación de “una gran red de turismo sostenible en la región de Perú, Bolivia, norte de Argentina y Chile”.

También “a los fines de comenzar a visualizar y a proyectar” esa integración, se ha previsto “un workshop con al menos diez escritorios para empresas, en especial pensando en las que provienen del exterior, para mostrar su potencial y que se conozca a los interesados en la materia”.

Interesantes definiciones dejó Ramón Aisama al hablar en el lanzamiento oficial del foro que reunirá al sector turístico de Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Brasil. Foto: Vía Jujuy

“En otro espacio, frente al Teatro Municipal -agregó el licenciado Aisama-, se montará una feria con puestos referidos a destinos y emprendimientos de diferentes puntos turísticos que nos van a visitar en Bolivia”, como también se prevé “mesas de trabajo puntuales”, como la prevista “teniendo en cuenta al Turismo de Reuniones como nuevo desafío para romper la estacionalidad”.

De la misma manera, otro punto saliente de la programación es una mesa panel sobre Turismo Rural, en la que se compartirá “diferentes experiencias, como la que ofrece la provincia de Jujuy, junto a las del interior de Bolivia y del Perú, entre otros destinos que compartirán cómo desarrollan su ruralidad”.

“Estos son algunos de los múltiples ejes a trabajar junto a todos los actores con los que vamos a desarrollar dinámicas, con miras a establecer en qué se puede avanzar en los futuros años”, completó el coordinador general de “Sostentur 2023″, Ramón Aisama.