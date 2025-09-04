Éxito del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025 motiva un acuerdo con Educación en Jujuy

Más de 640 trabajos realizados por alumnas y alumnos de entre 9 y 12 años de edad de toda la provincia fueron inscriptos para participar en la reciente edición 2025 del Premio Ledesma de Arte Infantil. La cifra, además de reflejar el éxito de la convocatoria que tuvo como ganadora a Iris Jazmín Illesca, de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” de esta capital, motivó la firma de un convenio de cooperación educativa y cultural entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy y la empresa Ledesma S.A.A.I. para fortalecer la educación artística en las escuelas primarias.

El sencillo acto tuvo lugar en oficinas del Complejo Ministerial ubicado en el barrio El Arenal de esta ciudad y contó con la presencia de la ministra de Educación, Miriam Serrano; la secretaria de Gestión Educativa, Alicia Zamora; el coordinador de Modalidades Educativas, Gabriel Ruiz; y la coordinadora cultural de la empresa Ledesma, Leonor Calvó.

CREATIVIDAD, EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

El acuerdo tiene como objetivo generar instancias de aprendizaje que revaloricen el arte como campo de conocimiento y derecho, promoviendo la creatividad, la expresión y el pensamiento crítico de los estudiantes de 4° a 7° grado de las escuelas jujeñas.

En virtud de esos lineamientos Serrano y Calvó coincidieron en subrayar la importancia del impacto que podrá tener este trabajo conjunto para la educación y la cultura en la provincia por cuanto el foco está puesto en las nuevas generaciones.

A la izquierda el trabajo de Valentino Paz, que mereció el segundo premio; a la derecha el primer premio en la convocatoria de la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de Jujuy, la obra de Iris Jazmín Illesca.

“En esta edición 2025 hemos decidido darle al Premio Infantil una envergadura única, porque la participación de los niños en estos veinte años ha sido constante y de gran calidad, con un fuerte compromiso de docentes y escuelas”, destacó la coordinadora cultural de la empresa Ledesma.

Puso en relieve también el aporte del Ministerio en esta nueva etapa y ponderó que “el involucramiento de la cartera educativa ha sido realmente notable y nos permite consolidar y mejorar esta propuesta con voces expertas del ámbito pedagógico”.

Cabe recordar que está anunciada para el miércoles próximo la entrega de premios e inauguración de la muestra de los trabajos galardonados en la reciente edición del concurso Premio Ledesma de Arte Infantil, en acto que se realizará en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), sito en calle Alvear 534 de San Salvador de Jujuy.