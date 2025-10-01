Este miércoles, consejos de expertos para volver al mercado laboral, en un webinar gratuito

En una propuesta pensada para quienes buscan potenciar su empleabilidad, este miércoles especialistas de LinkedIn y Michael Page compartirán estrategias clave para destacar el currículum, optimizar el perfil en redes, aprovechar la inteligencia artificial en la búsqueda de trabajo y prepararse para entrevistas. La actividad será una clínica online que iniciará a las 19:00.

Según datos de LinkedIn, la red social profesional que ayuda a conectar a profesionales con oportunidades laborales, buscar trabajo hoy es un proceso muy distinto al de hace apenas algunos años.

ESTRATEGIAS PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Aunque con un solo clic es posible mostrar el perfil profesional a miles de reclutadores, más de la mitad de los candidatos aún no logra encontrar ofertas adecuadas porque no sabe qué filtros o palabras clave utilizar.

A esto se suma un nuevo factor decisivo: el 75 % de los responsables de selección revisa los perfiles en redes sociales antes de tomar una decisión, de acuerdo con información de la organización Michael Page, dedicada a la selección y contratación de talentos para vacantes permanentes y temporales.

Francisco Scasserra, Pauline do Valle y Montserrat Soto, especialistas que participarán en el webinar gratuito sobre búsqueda de empleo, este miércoles.

En este contexto, especialistas de ambas organizaciones referentes en el mercado laboral, participarán este miércoles en un webinar donde responderán consultas en vivo y compartirán estrategias para optimizar el proceso de búsqueda de empleo.

Estarán en contacto con los interesados Montserrat Soto, senior executive manager, y Francisco Scasserra, senior director, ambos de Michael Page, junto a Pauline do Valle, global account director (Latam) de LinkedIn, quienes darán consejos prácticos dirigidos a todas aquellas personas que estén en proceso de reinserción laboral.

Durante el encuentro se abordará temas clave como qué aspectos se tiene en cuenta al revisar un CV, cómo optimizar el perfil de LinkedIn, por qué es importante el networking, de qué manera utilizar la inteligencia artificial para detectar oportunidades laborales, así como cuáles son las habilidades más demandadas actualmente.

Además, darán recomendaciones para afrontar entrevistas y otras herramientas útiles para abrir nuevas puertas en el mercado de trabajo.

Las personas interesadas en participar previamente deberán inscribirse en https://lnkd.in/dVHedjPy.