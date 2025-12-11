Este jueves, en un duelo clave Jujuy Básquet buscará cerrar el año con una victoria

La mejor manera de despedir el 2025 para Jujuy Básquet sería con una victoria que fortalezca el envión anímico que trae, y cerrar el año como local con un triunfo ante su público: este jueves, desde las 21:30 en el estadio “Federación”, el conjunto jujeño recibirá a Colón de Santa Fe por la novena fecha de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El encuentro en las modernas instalaciones del parque San Martín en la capital jujeña será arbitrado por Sebastián Vasallo y Alejandro Costa, mientras que Román Guantay se desempeñará como comisionado técnico.

UN REGRESO A CASA CON CONFIANZA RENOVADA

El equipo dirigido por Guillermo Tasso vuelve a presentarse ante su público tras cerrar su gira por Córdoba con una victoria vital frente a Bochas Sport en Colonia Caroya. Aunque el viaje dejó dos derrotas iniciales, el saldo fue positivo por la evolución colectiva y la consolidación de los conceptos trabajados desde la pretemporada.

El equipo jujeño espera tener un gran marco de público acompañando su último partido del año como local, en el estadio del parque San Martín.

El plantel mostró avances, especialmente en defensa, aunque aún debe corregir ciertos desajustes: los baches en el segundo y tercer cuarto, momentos en los que el rival suele estirar la diferencia, son un punto a trabajar para sostener regularidad durante todo el juego.

“LA VICTORIA NOS DIO CONFIANZA”, ASEGURA STEHLI

Ramiro Stehli, una de las figuras del equipo jujeño, analizó el presente del conjunto y reconoció que el triunfo ante Bochas fue un impulso necesario para “levantar lo que fue la gira”. Aseguró que ganar en Córdoba les dio “confianza” y ahora con ese ánimo -dijo- están ansiosos por “volver a sumar en casa”.

Sobre la irregularidad que muestra el quinteto en ciertos tramos, el escolta asumió que es parte de la dinámica de una competencia intensa, en una liga que es “muy pareja y con mucho scouting. Los equipos también tienen altibajos”, acotó.

Ramiro Stehli, escolta del equipo de Guillermo Tasso, valoró el crecimiento colectivo del equipo y el impulso anímico tras la última victoria en Córdoba.

No obstante, hizo notar que partido a partido los “Cóndores” fueron corrigiendo errores y cada vez responden “más rápido” a las vicisitudes que se les van presentando.

“Estamos más fuertes en defensa y eso es lo positivo”, destacó el jugador.

Stehli también subrayó el acompañamiento del público jujeño, que ya hizo sentir su presencia en el estadio “Federación”, y confió que el aliento local lo “sorprendió para bien”.

El famoso concepto del “jugador número seis” -por el público-, “se siente”, enfatizó, y desde esa valoración remarcó que el objetivo del equipo para el duelo de este jueves es “regalar otra victoria” a los seguidores que colman las tribunas del escenario capitalino.

EXPECTATIVA POR UN GRAN MARCO DE PÚBLICO

La dirigencia de Jujuy Básquet espera nuevamente una gran concurrencia esta noche. Las entradas están a la venta en el horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 en las boleterías del estadio “Federación”, ubicado en la avenida España.

Los valores son:

Preferencial: $8.000.

Plateas: $15.000.

Palco Sur: $16.000.

Palco Norte: $18.000.

Campo de juego: $20.000.

La organización informó que se puede abonar en efectivo, débito, crédito o transferencia.