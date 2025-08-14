“Estamos fuertes mental y futbolísticamente”, aseguró el capitán del “Lobo” jujeño

La unión de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas es la bandera que enarbola Gimnasia y Esgrima de Jujuy para afrontar la parte más decisiva del torneo de la Primera Nacional de la AFA.

Con el objetivo máximo a la vista -ascender nuevamente a la máxima categoría-, el “albiceleste” depende de sí mismo para lograrlo y esta es una convicción que se instaló en cada rincón del club.

Guillermo Cosaro, capitán del equipo jujeño, siente estar “por el buen camino” y, desde la madurez de su experiencia, sabe que la clave está en el pensar partido a partido, una filosofía que los trajo como protagonistas hasta esta instancia.

“Vamos fecha tras fecha, sin reparar en cuánto queda por delante, porque así llegamos hasta aquí, pensando y jugando partido por partido”, expresó, transmitiendo la mentalidad de un grupo enfocado y ambicioso.

La unidad, según el capitán, es la fortaleza del equipo desde el inicio de la temporada y debe continuar así hasta el final. “La unión entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchadas está desde el primer día y así tiene que continuar”, afirmó para luego destacar el respaldo incondicional que reciben en cada encuentro.

El equipo avanza en el torneo "pensando y jugando partido por partido" pero sin perder de vista el objetivo de máxima, afirmó Guillermo Cosaro.

Conscientes de que a esta altura del campeonato “todos los equipos tienen un objetivo por el cual pelear”, el plantel se prepara para enfrentar desafíos cada vez más difíciles, dice Cosaro.

En el horizonte asoma el próximo desafío: Chaco For Ever, equipo al cual el capitán del “Lobo” definió como “un rival fuerte, corredor, y que viene haciendo una buena campaña”.

En el seno del plantel dirigido por Matías Módolo, la confianza es total. “Lo importante es que nosotros llegamos fuertes mental y futbolísticamente, decididos a seguir peleando arriba”, garantizó el futbolista, a la vez de afirmar que el grupo “está preparado para la parte linda del torneo” y no dejará pasar la oportunidad de luchar por el gran sueño de toda una provincia, sabiendo que el destino está en sus propias manos.

UN OBSEQUIO DEL “LOBO” PARA LA NIÑEZ DE JUJUY

En un gesto lleno de compromiso social, el próximo domingo Gimnasia y Esgrima de Jujuy permitirá a cada socio y cada adulto que adquiera su entrada, ingresar al estadio “23 de Agosto” con un menor de hasta 12 años sin costo adicional, para presenciar el encuentro contra Chaco For Ever.

El “Lobo” jujeño se une a la celebración del Día de la Niñez con una iniciativa que trasciende lo deportivo: niños y niñas podrán presenciar gratis el partido de Gimnasia y Chaco For Ever.

Este partido, más allá de los puntos en disputa, se presenta como una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y acercar a las nuevas generaciones a la mística del “Lobo”.

También es un llamado a compartir la alegría del fútbol, a enseñarles a los más chicos el amor por los colores, el respeto por el rival, la pasión por el juego y el valor de la solidaridad, ya que en las puertas de acceso al estadio se habilitarán bocas de recepción de juguetes que los hinchas puedan donar para ser entregados a niños y niñas del Hospital Materno Infantil.