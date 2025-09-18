Está abierta en el CAJA la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Las paredes del salón principal del Centro de Arte Joven Andino (CAJA) están vestidas de color, talento, creatividad y sueños de fantasía, como también puede verse pinceladas de realidad y reflexión.

Es lo que se ve en las obras ganadoras y seleccionadas en la edición 2025 del Premio Ledesma de Arte Infantil que están expuestas en ese espacio cultural situado en Alvear 534 de San Salvador de Jujuy.

Del color de los paisajes a la monocromía de las sensaciones: los pequeños artistas de Jujuy expresan sus talentos en la convocatoria de Ledesma y el Ministerio de Educación.

Allí se realizó recientemente el acto de entrega de premios a los alumnos que resultaron ganadores y distinguidos en el concurso anual que organizan de manera conjunta la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística, convocando a niñas y niños de entre 9 y 12 años de escuelas públicas y privadas de toda la provincia.

Para hacer entrega de los galardones, reconocimientos y obsequios a los noveles artistas fueron invitados el titular de la Secretaría de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, y la directora del área, Gisela Arias, junto a los miembros del jurado del concurso, los artistas Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí.

Gisela Arias y José Rodríguez Bárcena, funcionarios del área de Cultura provincial, y los miembros del jurado, con alumnas ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.

LOS PREMIOS DEL AÑO 2025

Los más diversos temas fueron fuente de inspiración para los participantes, que se expresaron representado paisajes, retratando personajes, plasmando sensaciones y mensajes, y hasta dejando correr libremente sus pinceles para lograr impactantes composiciones abstractas.

El jurado otorgó el primer premio a Iris Jazmín Illesca, alumna de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. El segundo premio fue para Valentino Paz, de la Escuela n° 207 “Armando Pío Martijena”, mientras que el tercero le correspondió a Morena Aylin Durán, también de la Escuela n° 435, y el cuarto a Abril Ángeles Armella, de la Escuela n° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

Los pequeños artistas encontraron inspiración en sus entornos, sus paisajes, las historias de sus mayores o los temas de la actualidad.

Además, se entregó el Premio Estímulo a la Enseñanza de las Artes Visuales al profesor Hugo Daniel Arjona, por su acompañamiento y compromiso pedagógico.

También en la ocasión se procedió a la entrega de menciones especiales a Gustavo Casimiro, de la Escuela N° 462 de Cuesta de Lipán en Tumbaya; José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina, de la Escuela N° 468 de Alto Comedero; Tiara Jazmín Cruz, de la Escuela N° 418 “Eva Perón”; Jonatan Gamaliel Ortega, de la Escuela N° 8 “Escolástico Zegada”, quien recibió una mención técnica; y Morena Luciana Valdiviezo, de la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”.

El movimiento retratado en sus diferentes expresiones, según interesantes trabajos de alumnos de escuelas primarias de Jujuy.

Con esta entrega de premios se dejó inaugurada la muestra del concurso que en esta edición tuvo una importante participación de la comunidad educativa y artística de la provincia.

Escolares de toda la provincia enviaron sus obras para participar en el Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.

Reflejo de esto es el registro en concurso de 642 obras originales en la disciplina pintura, realizadas con técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores, collage y combinaciones.

Con entada libre y gratuita, la sala de exposiciones del CAJA -en Alvear 534- está abierta al público de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00.