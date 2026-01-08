Enciendan las hornallas: se realiza este viernes el Festival y Concurso del Tamal jujeño

Este viernes a las cuatro de la tarde se escuchará en el predio de Las Aguas Danzantes, en la ciudad de Palpalá, la señal para que las participantes en una nueva edición del Festival y Concurso del Tamal enciendan -como en los programas de tv- las hornallas y den inicio a la preparación de sus respectivas recetas.

El complemento del evento será una programación artística que acompañará a los emprendedores y al público con espectáculos en vivo. La entrada será libre y gratuita.

Las competidoras ofrecen creativas presentaciones para sorprender al público y al jurado, en el concurso anual que premia al mejor tamal jujeño en Palpalá.

Según informó la Secretaría municipal de Desarrollo Humano y Bienestar, a cargo de la organización, serán más de cuarenta participantes en la competencia culinaria, que el año pasado tuviera como ganadora a Martina Herrera.

LOS SECRETOS DE UNA RECETA ANCESTRAL

Lo que para muchos es un plato regional, para Martina Herrera “es el motor” de su vida, “una herencia que nació de la necesidad”, se transformó en sustento y hoy es un orgullo que buscará defender en el Festival y Concurso del Tamal, convocado por la Municipalidad de Palpalá.

El público degusta y opina, en el Festival y Concurso del Tamal que se realiza en Jujuy cada comienzo de año.

Su historia con los tamales empezó en el seno de un hogar que buscaba salir adelante. “Aprendí por la necesidad”, confiesa con sinceridad. Lo que comenzó hace décadas como una forma de subsistir, vendiendo empanadas y tamales -relata-, llegó a convertirse en un emprendimiento familiar en el que todos sus hijos participaban en la elaboración de esta especialidad típica de la gastronomía andina.

Como quien atesora la fórmula de la piedra filosofal, la reconocida tamalera relata que el proceso para cocinar el mejor tamal “comienza mucho antes de encender el fuego”, cuando “ya estamos buscando las cabezas” de vaca, apunta sobre el ingrediente fundamental de la receta.

Integrantes del jurado examinan el plato presentado y escuchan los comentarios de cada participante. Al final de la tarde se sabrá el nombre de la ganadora.

“El procedimiento empieza hirviendo la cabeza”, a lo que sigue ”limpiarla minuciosamente y prepararla para que sea el alma del relleno. Pero el secreto no solo está en la carne, sino también en el envoltorio”, revela.

En ese pasaje recuerda cómo junto a sus hijos pasaba semanas en las chacras: “Nosotros cosechamos todo el maíz para el dueño y, a cambio, nos traemos la chala”.

UNA CAMPEONA DE LA VIDA

“La necesidad me enseñó, pero la magia la ponemos nosotros en cada condimento”, dice la cocinera con una dosis de picardía.

La gastronomía tradicional se transmite de generación en generación en Jujuy y se comparte en eventos como el Festival y Concurso del Tamal, de Palpalá.

Cuando Martina habla en plural es por cuanto sus hermanas también son expertas en el arte de preparar el tamal jujeño. Y esto no es un dato menor, ya que para la familia Herrera la edición 2026 del concurso palpaleño tendrá una novedad: este año, una de sus hermanas se ha inscripto para también competir.

“Ya no vamos a participar juntas, ella hará su versión y yo la mía”, desafió, con una risa contagiosa.

El año pasado algunos “obstáculos administrativos” estuvieron cerca de frustrar su participación en el concurso que finalmente la vio consagrarse ganadora.

Harina de maíz y carne de cabeza de vaca, los principales ingredientes para un bocado tan popular como exquisito: el tamal jujeño.

Para esta mujer emprendedora, el tamal no es solo comida, es su sustento, su medio de vida, como lo refleja su registro de hasta dieciocho docenas de tamales que ha llegado a preparar y entregar a restaurantes de San Salvador de Jujuy, prueba concreta de que “con trabajo, se puede conquistar el corazón, y el estómago, de todo un pueblo”, dicen con orgullo en el seno de la familia Herrera.

“Está bueno seguir con esta tradición”, dice la campeona 2025 de la competencia gastronómica que este viernes tendrá un nuevo capítulo en el predio de Las Aguas Danzantes, donde además de emprendedores locales de diferentes rubros que estarán ofreciendo sus productos, en el transcurso de la tarde se ofrecerá además al público una cartelera artística con la presentación de “Viento Norte”, grupo “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”.