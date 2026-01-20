En febrero comienza a producir la fábrica china de insumos para minería construida en Jujuy

Es inminente el inicio de la fase operativa en la planta construida en Jujuy por la empresa Tsingshan para la producción de insumos estratégicos destinados a la cadena de valor del litio de toda la región. Al hacer el anuncio del proyecto tres años atrás, en febrero de 2023, la compañía estimaba que ocuparía a más de 200 personas en las tareas de producción en el complejo que será inaugurado el mes próximo.

En efecto, la apertura oficial de la fábrica instalada en el Parque Industrial de Perico se prevé para febrero, según informaron representantes de la compañía china al gobernador Carlos Sadir y a los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y de Minería, José Gómez, en sendas reuniones mantenidas en los últimos días.

Tsingshan Holding Group Co. Ltd. es un conglomerado privado que opera en el sector minería y metales, siendo líder mundial en la producción de acero inoxidable y níquel, a la vez que está poniendo el foco en una fuerte expansión hacia la cadena de valor de las baterías de litio para energías renovables.

El gobernador Carlos Sadir en reunión con el presidente de Tsingshan South América, Jing Li, y el gerente Santiago Bustelo -ambos a su izquierda-. La empresa de origen chino confirmó para febrero la apertura de su fábrica de insumos para minería construida en Jujuy.

En Perico, a unos 30 km de San Salvador de Jujuy, el gigante chino realizó a través de su subsidiaria Tsingshan South América una inversión de 120 millones de dólares para construir y poner en funcionamiento una planta donde producirá ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para abastecer a la industria minera del NOA.

MÁS INVERSIÓN EN JUJUY A CORTO PLAZO

En una primera ronda el gobernador Sadir, acompañado por el ministro Gómez, recibió en la Casa de Gobierno a una comitiva encabezada por el presidente de Tsingshan South América, Jing Li, y el gerente de la compañía, Santiago Bustelo, quienes comentaron los aprestos para el inicio de la fase operativa de la planta de insumos industriales levantada en un amplio sector del Parque Industrial de Perico.

En la conversación las autoridades locales valoraron que la puesta en marcha de esta planta es “una muy buena noticia para Jujuy” y “especialmente” para el Parque Industrial de Perico, donde las empresas allí asentadas “se complementan y se apalancan entre sí para generar mejores insumos y servicios”.

Por su parte, Jing puso al corriente al Gobernador que la empresa trabaja en un nuevo plan de inversión a corto plazo orientado a consolidar la estructura existente y analizar la ampliación de la capacidad productiva de la planta periqueña, con miras a “fortalecer el abastecimiento regional y acompañar el crecimiento de los proyectos mineros de la Puna”.

De igual manera la comitiva comentó el “interés en avanzar en nuevos desarrollos industriales vinculados a producción con aplicación en la industria minera y energética, así como en la exploración de futuras líneas de desarrollo, lo que permitiría ampliar la capacidad instalada y diversificar la matriz industrial de la provincia”, dijeron voceros oficiales.

LISTOS PARA EMPEZAR A PRODUCIR EN PERICO

En la siguiente reunión los ministros Leandro Álvarez, del área de Ambiente y Cambio Climático; y José Gómez, de la flamante cartera de Minería, recibieron a una delegación encabezada por Wang Haijun, presidente del grupo Decent y Shenya Chemical, pertenecientes al conglomerado Tsingshan.

En la reunión de Ambiente y Minería con la comitiva china se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre el sector público de Jujuy y la empresa, con el fin de evaluar nuevos proyectos y acompañar su desarrollo de manera ordenada y sostenible.

En el encuentro los empresarios asiáticos ratificaron a las autoridades provinciales que la planta situada en Perico será inaugurada el mes próximo y que se prevé ampliar su capacidad productiva, a la vez que comentaron el estado actual de sus inversiones en Jujuy y las proyecciones de expansión de su actividad industrial.

Voceros oficiales dijeron que en ese marco ambos ministros “destacaron el impacto positivo de este tipo de inversiones en términos de generación de empleo, desarrollo de proveedores locales, transferencia de conocimiento y articulación con universidades”, como también “subrayaron la importancia de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y los controles correspondientes”.

Al respecto, el ministro Álvarez refirió que “el objetivo del Gobierno de Jujuy es promover una actividad productiva y minera responsable, que genere valor agregado, fortalezca el desarrollo local y se consolide bajo criterios de sustentabilidad ambiental y social”, enfatizó.