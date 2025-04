Elecciones en Jujuy: candidato libertario propone crear una Policía Judicial

Sumergidos de lleno en la campaña proselitista con miras a los comicios provinciales y municipales del 11 de mayo en Jujuy, el grueso de los candidatos de todas las fuerzas políticas discuten, critican y argumentan posiciones, siendo los menos quienes exponen propuestas concretas, como la que defiende el candidato a diputado provincial Federico Canedi en materia de seguridad.

Abogado de profesión y nominado por La Libertad Avanza (LLA) en el séptimo lugar de su lista de postulantes a legisladores provinciales, Canedi prometió que en caso de llegar a ocupar una banca en la Legislatura presentará un proyecto de ley para la creación de una Policía Judicial, lo que permitiría -sostiene- “que los policías estén en las calles combatiendo el delito”.

"Este 11 de mayo no se elige sólo un legislador. Se elige si seguimos igual o si empezamos a construir algo distinto", dice Luis Federico Canedi, candidato de La Libertad Avanza en séptimo lugar.

Entiende el candidato que “la seguridad no puede ser un privilegio. Tiene que volver a ser un derecho, como lo fue alguna vez” y en ese sentido plantea que “la inseguridad nos está ganando la calle, y eso no lo podemos permitir. Nací en una ciudad donde las puertas se dejaban abiertas y hoy vivimos atrincherados. Eso no es libertad, es miedo. Y con miedo no se puede construir un futuro”, sentenció.

PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD

La idea de crear un cuerpo de Policía Judicial tiene un contexto, dice el candidato libertario: “Estamos diseñando un programa integral de seguridad, con medidas concretas y ejecutables. Vamos a terminar con el acomodo de recursos y con la policía al servicio de la casta política. Vamos a ponerla al servicio de la gente”, insiste.

Finalmente en la misma línea Canedi expresó su “compromiso de controlar desde la Legislatura cómo se asigna y utiliza los fondos de seguridad, y a darle herramientas reales a las fuerzas para combatir el delito” en Jujuy.

La lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza en Jujuy es encabezada por el abogado sampedreño Kevin Ballesty, seguido por María Fernanda Checa Monaldi, Emiliano Vera Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Fernando Paterno y María Laura Tomé Gamez precediendo a Luis Federico Canedi.