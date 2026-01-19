El verdadero calor del verano en Jujuy: la SUBE se pone al rojo vivo

Mediante un escueto boletín enviado a los medios este lunes pasado el mediodía, el municipio de San Salvador de Jujuy comunicó que en las próximas horas entrarán en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte urbano que cubre la capital jujeña y localidades de Yala.

En efecto, desde las 8:30 de este martes 19 de enero rige en el servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores la nueva tarifa sancionada en su momento por el Concejo Deliberante capitalino.

Promulgada por el Departamento Ejecutivo municipal, la disposición lleva el precio del boleto para viajar en colectivo a valores que van desde los 1.226,27 pesos hasta los 1.951,81 pesos, según el destino final del pasajero.

EN CABA PAGAN LA MITAD

En contraste, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el boleto mínimo de colectivo -con SUBE registrada- cuesta $620 para recorridos de hasta tres kilómetros, con aumentos graduales que van de 3-6 km, $766,88; de 6-12 km, $825,95; de 12-27 km, $885,09; llegando a los $795 para un recorrido de más de 27 kilómetros.

En tanto, los pasajeros sin SUBE registrada abonan la tarifa plena, que supera los $980 para el mínimo y puede llegar a $1.264 para los tramos de más de 27 km.

PRECIOS PARA REYES, Y TAMBIÉN PARA LLEGAR A LEÓN

Este lunes la Dirección de Fiscalización de Transporte dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema de valores estipulado en la nueva tarifa que se aplica en la capital jujeña desde la mañana de este martes. Es el siguiente:

En el radio de San Salvador de Jujuy : $ 1.226,27.

Hasta Reyes : $ 1.226,27.

Hasta Guerrero : $ 1.410,57.

Hasta San Pablo de Reyes : $ 1.410,57.

Hasta Termas de Reyes : $ 1.594,04.

Hasta Yala : $ 1.594,04.

Hasta Los Nogales : $ 1.778,34.

Hasta Lozano : $ 1.778,34.

Hasta León: $ 1.951,81.

Cabe recordar que las localidades de Yala, León, Lozano y San Pablo de Reyes pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad de Yala, dentro del departamento Dr. Manuel Belgrano, cuya cabecera es San Salvador de Jujuy.