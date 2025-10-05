El objetivo es mantener la ventaja deportiva, dicen jugadores de Gimnasia de Jujuy

A pocas horas del encuentro que tendrá como escenario el estadio “23 de Agosto” del barrio Luján, en la capital jujeña, tres de los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que integran la lista de convocados por el DT Matías Módolo para enfrentar a Chacarita Juniors este domingo desde las 15:30 hablaron de sus expectativas y el compromiso con que el plantel saldrá a la cancha, en lo que será la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional 2025. Se trata de Cristian Menéndez, Jeremías Perales y Bruno Palazzo.

Comenzando por analizar lo hecho hasta aquí, Menéndez valoró lo positivo de estar “clasificados en una gran temporada, pero con la ambición de lograr la mejor posición posible y mantener la ventaja deportiva de cara al Reducido”, instancia a la que calificó como “un desafío enorme para el cual durante toda la campaña estuvimos preparándonos”.

Siguiendo la línea discursiva adoptada por el equipo varias fechas atrás, el “Polaco” sostuvo que “cada fin de semana se presenta una batalla y nosotros jugamos por un gran objetivo”, de manera que este partido contra el “Funebrero” será “una final más” a la que el equipo llega con “ganas de revertir la mala racha” y tener un “lindo cierre de fase regular para brindárselo a la gente”.

“Se viene lo más difícil y al mismo tiempo lo más lindo”, aseveró. “El torneo es muy exigente, por eso ante la adversidad no hay que caer y, en nuestro caso, estamos con la frente en alto”, remarcó el futbolista que es goleador del equipo y una pieza clave en la ofensiva del “Lobo”.

“Queremos ganar el domingo ante Chacarita, quedarnos con los tres puntos y definir de local los compromisos del Reducido”, subrayó Jeremías Perales.

Los jugadores no esquivan hablar de la seguidilla de derrotas que sufrió el equipo últimamente. “Al margen de las últimas fechas que resultaron adversas, el grupo está bien y deja todo en los entrenamientos, porque esto es lo que paga al final de cuentas”, sostuvo el delantero Jeremías Perales.

NADA SERÁ FÁCIL

“Confiamos en lo que sabemos y en lo que venimos haciendo”, agregó, a la vez de hacer notar que “este momento de la temporada nos encuentra peleando por terminar lo más arriba posible en la tabla y continuar la lucha por el ascenso vía Reducido”.

Asume Perales que “de los partidos que quedan, ninguno será fácil” por cuanto “hay una gran paridad y todos los equipos que quedamos en carrera tenemos el mismo objetivo”, posicionarse lo mejor posible para disputar el octogonal, etapa que calificó como un “nuevo torneo dentro de una misma temporada” y en el que “los equipos priorizarán resguardarse, por lo tanto los partidos serán sumamente complicados”, avisó.

El defensor Bruno Palazzo dijo que “lamentablemente no pudimos llegar a la final que todos quisimos”, pero remarcó que “ahora tenemos que enfocarnos en los próximos desafíos”.

El concepto de un “nuevo torneo” que comenzará a jugarse entre los mejores de la Primera Nacional está instalado en la mente de los futbolistas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy: “El Reducido es una competencia aparte, en la que todos nos jugamos el cien por ciento para avanzar etapa por etapa”, dijo Bruno Palazzo, y en ese sentido coincidió con sus compañeros en cuanto a que el cotejo con el “Funebrero” es “una final más, sumamente importante para llegar con envión al Reducido”.

“El partido será muy disputado, porque ambos equipos llegamos con la obligación de ganar; será de ida y vuelta. El que esté más concentrado y lo juegue como una verdadera final, se llevará el triunfo”, planteó, para finalmente asegurar que en el seno del equipo “estamos tranquilos y orgullosos con lo que se hizo en esta campaña”, ya que “estamos entre los pocos equipos que pelean el ascenso”, y en ese marco es que “sigue intacta” la decisión de luchar por el ascenso garantizó Palazzo.