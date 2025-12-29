El novedoso ciclo “Café de Cámara” fue declarado “de interés cultural” por concejales jujeños

Un significativo respaldo dio el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy al ciclo de música “Café de Cámara” que se desarrolló por primera vez este año en la ciudad convocando a artistas locales “en un formato acústico e íntimo que promueve la música jujeña contemporánea y el encuentro entre arte y comunidad”, tal como definieron dos de sus referentes, Cecilia Palacios y Carlos Palacios.

Ambos músicos fueron invitados a la sede del parlamento municipal para recibir una copia de la declaración “de interés cultural” otorgada al ciclo “Café de Cámara” a partir de un despacho de la Comisión de Cultura del cuerpo legislativo.

“Nosotros entendemos que la cultura es transversal, va más allá de banderías políticas, y nuestra provincia tiene una cultura enorme que lo que necesita es difusión, poder exteriorizarla, que la gente no solo la conozca, sino que pueda concurrir” a los espacios donde se muestra y comparte, dijo el presidente del Concejo, Gastón Millón.

“Café de Cámara” es una propuesta de un grupo de gestión cultural local que tiene el propósito de promover a músicos emergentes y fortalecer la vida cultural y económica de los cafés de la ciudad, integrando a la comunidad en experiencias artísticas accesibles y de calidad.

En su primera edición el ciclo tuvo seis encuentros en la ciudad.

SONIDO PURO Y EN CONTACTO CON EL PÚBLICO

“Esto es algo muy interesante porque están acercando (al público) música de cámara sin amplificación, solamente el sonido puro de instrumentos que quizás no son tan tradicionales”, señaló Millón.

“La idea es seguir con eso, promocionar en distintos cafés de la ciudad este tipo de ciclos de música, acercando la música a la gente”, para lo cual “nos pusimos a disposición” de los organizadores por cuanto “esto es realmente fomentar la cultura y apoyar todo este tipo de expresiones”.

Al momento de agradecer el reconocimiento otorgado por los ediles, Carlos Palacios comentó que la premisa del ciclo es “que los músicos puedan tocar en un espacio donde no se amplifica, que puedan tener la música analógica, el sonido directo”, y mencionó que la lista de invitados incluyó a Daniel Vedia, Cecilia Palacios, José González, Daniel Quiroga y otros “diferentes artistas que participaron en la experiencia de ir contando cómo hicieron su camino, cómo funciona el instrumento que ejecutan, en una dinámica que estaban solos presentando su propuesta artística”.

“También tenían mucha interacción con el público, porque el público les preguntaba cosas que iban surgiendo en ese momento del concierto”, destacó el músico.

Dijo además que recibir el reconocimiento del Concejo para “Café de Cámara” “es importante y significa mucho como apoyo hacia la cultura, hacia el arte y, sobre todo, a estas ideas de producciones culturales que surgen para sostener el espacio de lo artístico en la ciudad”.

“Estos espacios -prosiguió Palacios- fueron lugares donde se promueve la música y se promueve también la escucha de la música de una manera distinta, sin amplificación, donde las personas iban y escuchaban solamente la música, acompañada con un cafecito del lugar”, resumió.

MÚSICA Y DIÁLOGO, UNA PROPUESTA DIFERENTE

En su calidad de artista invitada al ciclo, donde se presentó “como música, como flautista”, Cecilia Palacios valoró como “muy importante” la iniciativa y también el reconocimiento legislativo otorgado “porque aquí hay muchos esfuerzos mancomunados, tanto de quienes lo organizan, como de quienes brindan los espacios y los artistas, que buscan encontrar una variedad de lugares donde poder mostrar y compartir todo lo que hacen en la música, desde hace mucho tiempo y con mucha trayectoria, como por ejemplo el maestro Daniel Vedia o José González”, mencionó.

Para la reconocida intérprete y docente “Café de Cámara” “es la oportunidad de poder brindarse en espacios más reducidos, llevar lo que uno puede contar, qué es lo que siente por la música, cómo lo vive, cuáles son los desafíos y tantas cosas que quizás en espectáculos grandes o en otros espacios artísticos no se puede llegar a dar en un diálogo con el público”.

Así es como para la profesora Palacios, la declaración “de interés cultural” -que lleva el n° 167/2025- “es muy importante, es como darle un empujoncito a este evento que seguramente en el 2026 va a ser mucho más amplio y con mayor repercusión”, auguró.