El ministro Álvarez despidió a brigadistas de Jujuy que combatirán el fuego en Chubut

Un equipo de brigadistas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy emprendió viaje a Chubut para colaborar en las acciones desplegadas para combatir nuevos focos del incendio forestal que desde diciembre se ha devorado más de 30.000 hectáreas de bosques en aquella provincia patagónica.

Se trata de una dotación de 17 brigadistas de incendios forestales que partió desde el aeropuerto internacional “Gobernador Horacio Guzmán” para sumarse a equipos de Salta, Tucumán y Catamarca que en conjunto trabajarán en la zona de Puerto Café, dentro del Parque Nacional Los Alerces atacando en el incendio forestal que ya afectó más de 10.000 hectáreas dentro de esa importante área protegida nacional en Chubut.

Previo a embarcar, el equipo de brigadistas posó para los medios junto al ministro Álvarez y funcionarios de su gabinete.

“Estamos orgullosos de su predisposición para esta tarea, en donde seguramente mostrarán su gran profesionalismo”, dijo el ministro Leandro Álvarez al despedir en la aeroestación al grupo integrado por Aldo Altamirano, Eduardo Cuba, Noemí Bejarano, Aylén Cari, Daniela Cruz, Delia Cuevas, Darío Domínguez, Soledad González, Miguel Malatine, Rodrigo Puca, Fabián Ramoa, Horacio Serrano, Jorge Heredia, Catriel Villegas, Paola Zamboni, Silvina Villa, Roxana León.

UN EQUIPO CON VOCACIÓN DE SERVICIO

En la ocasión Álvarez destacó “la vocación de servicio de este equipo de trabajo” y les agradeció de antemano el apoyo que darán en las tareas de extinción en el Parque Nacional Los Alerces, uno de los epicentros de la tragedia ambiental en el extremo sur de la Argentina.

El equipo jujeño trabajará en Chubut durante catorce días, y luego serán relevados por un nuevo grupo de brigadistas, que “ya están trabajando para fortalecer las capacidades y estar listos al momento de viajar”, señaló el Ministro.

EL CUADRO DE SITUACIÓN EN CHUBUT

El incendio en Los Alerces comenzó en los primeros días de diciembre por el impacto de un rayo y dañó hasta el momento 10.000 hectáreas, según las autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad nacional.

La combinación de altas temperaturas, sequía atribuida en parte a las escasas nevadas durante el invierno austral, y bruscas variaciones del viento contribuyeron a reavivar los fuegos que afectan varias localidades del lado argentino de la cordillera patagónica.

Hasta el momento no se ha reportado víctimas humanas.

La primera dotación jujeña enviada a Chubut estará en servicio durante dos semanas. Luego, de ser necesario, será relevada por otro equipo que ya se está preparando en Jujuy.

“Las altas temperaturas y las ráfagas de viento registradas el sábado generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio”, informó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Según detalló, son más de 500 los brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo que trabajan en las zonas más críticas, tanto dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces como en las inmediaciones de Villa Lago Rivadavia, más hacia al norte.