El “Lobo” jujeño no tiene margen: obligado a ganar para no perderle pisada al líder

Este domingo desde las 16:00 el local Gimnasia y Esgrima de Jujuy recibe a Chaco For Ever en un duelo que no será uno más del campeonato: por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, el “Lobo” jujeño sabe que no puede regalar más terreno si quiere alcanzar a Gimnasia de Mendoza, por lo que los “albicelestes” van por los tres puntos que estarán en disputa en el estadio “23 de Agosto”.

Cabe recordar que con motivo de la celebración del Día del Niño en la Argentina, la dirigencia del club jujeño ha establecido que cada socio y cada adulto que adquiera su entrada para el encuentro de este domingo, podrá ingresar al estadio del barrio Luján con un menor de hasta 12 años sin costo adicional.

EL PRESENTE DEL “LOBO” JUJEÑO

El empate frente a Mitre en Santiago del Estero dejó sensaciones encontradas: el punto cosechado sirvió para no perder de vista la cima, pero el resultado también significó el tercer empate en los últimos cinco partidos jugados.

En este contexto, Gimnasia sabe que llegó la hora de apretar los dientes: quedan ocho fechas y la obligación es sumar de a tres unidades para evitar que los mendocinos se escapen en la punta.

Tras marcar el gol del empate en Santiago del estero la fecha pasada, Alejandro Quintana vuelve a la titularidad en lugar del suspendido Cristian Menéndez.

La ausencia del “Polaco” Cristian Menéndez, suspendido por tres fechas según el boletín de AFA, es una baja sensible este domingo. En su lugar, Alejandro Quintana asoma como el reemplazante natural tras marcar el gol del empate en la fecha pasada.

El equipo que pararía en la cancha el entrenador Matías Módolo sería con Álvarez; Palazzo, Cosaro, Dematei, Endrizzi; Camacho, Soria, Velázquez, Molina; Fernández y Quintana.

EL PLANTEL MANTIENE LA CONFIANZA

El mensaje que baja desde el vestuario es de optimismo y compromiso. Maximiliano Casa lo dejó en claro al señalar: “Lo vamos a sacar adelante, vamos a conseguir lindas cosas”. El delantero transmitió “buenas vibras” de cara a lo que viene y destacó que el grupo tiene “buenas sensaciones de cara a los partidos que quedan”.

También puso en valor el rol del hincha en este momento clave del torneo: “En las últimas dos fechas se vivió un entorno hermoso y eso ayuda mucho”. Para Casa, ese respaldo de la gente es determinante: “Es el plus que tenemos”, resumió.

El “Lobo” jujeño necesita sumar de a tres para no perderle pisada a Gimnasia de Mendoza y seguir prendido en la lucha por la cima de la Zona B. Maxi Casa habló del sustancial apoyo que significa el aliento del público en el estadio.

El clima acompañará el espectáculo futbolístico durante la tarde del domingo en la “Tacita de Plata”. Con condiciones típicas del invierno jujeño, a la hora del inicio se espera una temperatura de 17 °C con cielo parcialmente nublado y viento moderado del oeste. Con el correr del partido el termómetro descenderá levemente hasta los 15 °C y el cielo se presentará mayormente cubierto, aunque sin probabilidades de lluvia, contexto ideal para un choque que promete alta intensidad en el campo de juego.

El encuentro futbolístico, que se disputará con el arbitraje de Joaquín Gil y se anuncia transmisión de TyC Sports Play, es también una oportunidad para la solidaridad, ya que en las puertas de acceso al estadio estarán habilitadas bocas de recepción de juguetes que los hinchas puedan donar para ser entregados a niños y niñas del Hospital Materno Infantil de esta capital.

HISTORIAL ENTRE GIMNASIA DE JUJUY Y CHACO FOR EVER

El partido de este domingo será el duodécimo entre ambos equipos. Hasta aquí, el historial marca cuatro victorias para cada lado y tres empates.

El último cruce fue en la fecha 10 del actual torneo, en el estadio “Juan Alberto García” de Resistencia, donde los chaqueños se impusieron 2 a 1.