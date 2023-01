El “Lobo” jujeño comienza la pretemporada con nueve incorporaciones

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Jujuy está de licencia hasta este miércoles 4 de enero cuando comenzará los trabajos de pretemporada, a los que se sumará el defensor Franco Malagueño, quien firmó contrato con la entidad del barrio Luján en las últimas horas y se convirtió en la novena incorporación del club de cara al próximo torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El lateral derecho, de último paso por Alvarado de Mar del Plata, estará vinculado al “Lobo” jujeño hasta diciembre de 2023, informaron fuentes de la entidad.

Las incorporaciones de Gimnasia y Esgrima de Jujuy para la nueva temporada. Foto: Prensa GyE

El jugador se integrará al plantel para los trabajos de pretemporada que bajo las órdenes del entrenador Darío Franco comenzarán el miércoles en el complejo deportivo Papel Noa, de Palpalá, y continuarán en Salta, donde el equipo tiene previsto jugar el Torneo Cuadrangular de Verano con equipos de la región.

De esa manera, el “Lobo” jujeño se enfrentará a Juventud Antoniana de Salta el domingo 15 de enero y a San Martín de Tucumán, el miércoles 18.

Del certamen, que se desarrollará en el estadio “Padre Ernesto Martearena”, también participará Central Norte (de Salta), que se medirá con San Martín (de Tucumán) el domingo 22 y con Juventud Antoniana el domingo 29.

LA PRIMERA NACIONAL

Con 37 equipos divididos en dos zonas -una de 18 y otra de 19-, la Primera Nacional afrontará desde el próximo 3 de febrero una nueva temporada en la que habrá un debutante, Defensores Unidos de Zárate; un regreso tras casi tres décadas, Racing de Córdoba y dos retornos desde la Liga Profesional (Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná) junto a varios “históricos” y siempre candidatos.

El torneo de la segunda división del fútbol argentino tendrá el mismo formato de las últimas ediciones y que según los dirigentes de la divisional se mantendrá inalterable hasta el 2026 cuando está prevista la reestructuración y disminución del número de competidores.

La novedad de este año será la de los tres descensos; dos en forma directa (los últimos de cada zona) y uno indirecto a resolverse con un partido desempate entre los dos anteúltimos de ambos grupos.

Así es como con vistas a su participación en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, Gimnasia de Jujuy fichó a los defensores Hernán Pellerano (ex San Martín de Tucumán), Peter Martínez Grance (ex Sacachispas) y Sebastián Hernández Le Pors (ex Deportivo Madryn), a los volantes Fernando Brandán, Hugo Soria Sánchez (ambos ex All Boys), Fernando Barrientos (ex All Boys) y Matías Abbruzzese (ex Vélez Sarsfield) y al delantero Gonzalo “Turbo” Rodríguez (ex Ferro), a todos quienes ahora se sumó el defensor Franco Malagueño.