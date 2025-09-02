El judoca paralímpico José Emanuel Ávalos representará a Jujuy en una competencia nacional

Después de haber representado a la Argentina en un torneo paralímpico realizado recientemente en Santiago de Chile, el judoca jujeño José Emanuel Ávalos se encuentra en la etapa final de su preparación para viajar a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde la semana próxima competirá en los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

Con apoyo del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, el joven deportista representará a Jujuy en esta primera edición del evento que reunirá a atletas olímpicos y paralímpicos de todo el país en una convocatoria inclusiva y federal.

“José es el único representante de judo paralímpico de Jujuy, categoría 64 kilos”, destacó su entrenador Leandro Carrillo, en ocasión de concurrir ambos a la sede legislativa del barrio Los Huaicos invitados por el presidente del cuerpo parlamentario, Lisandro Aguiar.

El judoca paralímpico jujeño José Emanuel Ávalos, acompañado por su entrenador Leandro Carrillo, en su visita al Concejo Deliberante capitalino.

Carrillo subrayó que su pupilo “tiene una preparación de más de tres años, y sin importar su discapacidad de tipo visual, está dando todo para avanzar y representarnos de la mejor manera en los paraolímpicos”.

UN OBJETIVO: UNA MEDALLA

Confirmando los dichos del técnico, Avalos dijo a los concejales que “me estoy preparando muy fuerte para realizar una buena participación” y hasta dejó una promesa: “La idea es traer una medalla”, dijo con convicción.

En la entrevista, junto al concejal Aguiar estuvieron los ediles Mario Lobo y Gastón Millón, y la encargada de la Escuela Municipal de Boxeo, Brenda Carbajal, concejal electa de esta ciudad.

La cita tenía como propósito entregarle al deportista la indumentaria para su participación en la competencia nacional.

EL APOYO DE MARIO LOBO Y BRENDA CARABAJAL

Tras escuchar el entusiasmo y el compromiso del judoca, el concejal Lobo dijo que “estamos contentos por los resultados que José viene obteniendo y por que nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que pueda competir representando a la provincia. Estas cosas son las que le sirven a ellos para seguir adelante”, valoró desde su propia experiencia como deportista consagrado.

Los concejales Gastón Millón y Mario Lobo, la boxeadora y funcionaria municipal Brenda Carbajal, y el concejal Lisandro Aguiar, al momento de entregar la indumentaria al judoca José Emanuel Ávalos.

“Con Brenda hicimos las gestiones para poder dotar a José de la indumentaria apropiada para la competencia de judo en la que participará. Hay que agradecerle a Lisandro Aguiar como presidente del Concejo, porque demostró tener una excelente voluntad para responder a estas iniciativas”, completó el concejal Mario Lobo.

Por su parte, la titular de la Escuela Municipal de Box aseguró que será “un orgullo para los jujeños tener un representante como José” en los juegos JADAR en Santa Fe, y tras apuntar que “a través del concejal Lobo, y del presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, estamos buscando ayudar” a deportistas de diferentes disciplinas para “que tengan la posibilidad de seguir creciendo”.

En ese sentido Carabajal sostuvo que “el deporte es muy importante y hay que gestionar estas acciones desde el lugar donde uno se encuentra, sobre todo para causas justas, y José se lo merece”, enfatizó.