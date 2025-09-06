El gobierno de la India ratificó su interés en promover inversiones mineras en Jujuy

La Casa de Jujuy en Buenos Aires fue escenario de una importante reunión en la que el secretario del Ministerio de Acero de la República de la India, Sandeep Poundrik, retomó con el vicegobernador Alberto Bernis conversaciones de carácter oficial iniciadas tiempo atrás entre autoridades del país asiático y funcionarios jujeños enfocadas en explorar posibilidades de materializar inversiones en diferentes áreas productivas de esta provincia, principalmente en proyectos mineros sustentables.

En la cartera de Acero, el ingeniero Sandeep Poundrik es mano derecha del ministro Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy, miembro del gabinete que encabeza el primer ministro Narendra Modi.

Al encuentro asistieron además el nuevo embajador de la India en la Argentina, Ajaneesh Kumar, y ejecutivos de poderosas empresas estatales indias como la National Mineral Development Corporation (NMDC Ltd.), el mayor productor de mineral de hierro en la India; y la Steel Authority of India Limited (SAIL), uno de los productores de acero más grandes del país y a nivel mundial.

En tanto, junto al vicegobernador Bernis estuvo el presidente de la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Exequiel Lello Ivacevich.

MINERÍA SUSTENTABLE, CON VALOR AGREGADO

Durante el encuentro las autoridades jujeñas dieron detalles de proyectos de inversión estratégica para Jujuy, con foco en la exploración y desarrollo de minerales críticos y en la industrialización con valor agregado en origen.

Así también, en virtud de acuerdos firmados oportunamente se ratificó “el compromiso de trabajar bajo estándares de buenas prácticas ambientales y responsabilidad social, garantizando que cada proyecto impulse el crecimiento económico y la generación de empleo, cuidando los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales”.

El vicegobernador Bernis recibió a la comitiva encabezada por el secretario del Ministerio de Acero de la República de la India, Sandeep Poundrik, y el embajador Ajaneesh Kumar, en la Casa de Jujuy en Buenos Aires.

Fuentes oficiales apuntaron que esta reunión en Buenos Aires “se realizó en el marco de la política de apertura internacional impulsada por el gobernador Carlos Sadir, que busca posicionar a la provincia en el escenario global como un destino confiable para la inversión”.

Agregaron que “con este acercamiento, Jujuy se consolida como un socio confiable y competitivo en minería sustentable, proyectando nuevas oportunidades de desarrollo con actores internacionales de primer nivel”.

Precisamente el antecedente más reciente de conversaciones de este nivel se remonta a abril de este año cuando el gobernador Sadir visitó en Buenos Aires la sede de la Embajada de la India para la Argentina y Uruguay, donde se reunió con el entonces embajador Dinesh Bhatia, “para profundizar la cooperación bilateral e inversiones en minería y agricultura”, resaltaron en esa ocasión voceros de la Embajada.