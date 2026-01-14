El concejal Martínez reclamó al municipio “reforzar las tareas de mantenimiento urbano”

Partiendo de la aseveración de que “los recursos están” disponibles, el concejal Gustavo Martínez, del bloque La Libertad Avanza, reclamó públicamente al Departamento Ejecutivo municipal “un plan de acción concreto” que de respuestas a los vecinos de San Salvador de Jujuy, ante el cuadro de situación propio de la temporada estival.

El edil libertario consideró “necesario” que durante los meses de verano, y más aún dado “el contexto de las fuertes lluvias que azotan toda la región”, el municipio implemente “las tareas preventivas correspondientes para evitar que las lluvias y el agua que inunda las calles, afecten la vida de los vecinos”.

Dos de la imágenes con las que el concejal Gustavo Martínez sostiene en redes sociales su reclamo de que el municipio "refuerce las tareas de mantenimiento urbano" en la capital jujeña.

En una publicación en redes sociales Martínez exhibe fotografías de sitios de la ciudad visiblemente colapsados. “Estamos en temporada de lluvias y es necesario un plan de acción concreto”, sostiene, y enumera demandas tales como “limpiar alcantarillas y canales, cortar el pasto, reparar las calles y garantizar los servicios públicos”.

Ampliando la lista de tareas, señaló también que “se debe reforzar tareas como barrido de calles y limpieza de bocacalles y canales de agua, mantenimiento de calles de tierra con maquinaria, desmalezamiento periódico y alumbrado del espacio público”, a lo que agregó la construcción de cordón cuneta en los barrios que no cuentan con esa infraestructura.

HERRAMIENTAS Y RECURSOS A DISPOSICIÓN

En su opinión, “se debe contemplar una estrategia integral, que apunte directamente a mejorar la vida de los vecinos de la ciudad y programar un cronograma adecuado de mantenimiento urbano con el personal con el que ya cuenta el municipio” capitalino.

Según afirma el presidente del bloque de La Libertad Avanza, “los recursos están” disponibles en la órbita municipal, y en cuanto a lo oportuno de llevar a cabo los trabajos que reclama, señaló que “actualmente se puede conocer las previsiones meteorológicas con más precisión” y con base en esa información “desplegar las acciones para mitigar las consecuencias de los fuertes temporales en nuestra ciudad”.

En definitiva, “el municipio debe prevenir y gestionar en favor de los vecinos de San Salvador de Jujuy”, completó el edil libertario.