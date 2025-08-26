El 10 de septiembre inauguran muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

Después de haber sido dada a conocer la nómina de obras ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, quedó confirmada para el miércoles 10 de septiembre la ceremonia de entrega de premios e inauguración de la muestra de los trabajos seleccionados. Esto tendrá lugar en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), sito en calle Alvear 534 de San Salvador de Jujuy.

La convocatoria abierta por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística tuvo una excelente respuesta al haber recibido un total de 642 trabajos realizados por alumnos de entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos de toda la provincia de Jujuy.

Arriba, el trabajo de Morena Aylin Duran, tercer premio; abajo el cuarto premio, otorgado a Abril Ángeles Armella.

En efecto, participaron en el concurso instituciones educativas de nivel primario de gestión estatal y privada de todo el territorio jujeño, con trabajos enviados desde Yavi y Pumahuasi en la Puna jujeña, desde la Quebrada de Humahuaca, y de la zona de los Valles y el Ramal.

TALENTO E INSPIRACIÓN EN LAS OBRAS GANADORAS

Las obras son originales en la disciplina pintura y sus autores aplicaron técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones, logrando interesantes composiciones que en muchos casos merecieron elogiosos comentarios del jurado integrado por Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí.

Entre los trabajos que recibieron menciones del jurado están los de Gustavo Casimiro (arriba) y de José Ernesto Rey Campero (abajo).

En esta edición del Premio Ledesma de Arte Infantil el jurado ha seleccionado en una primera instancia más de medio centenar de trabajos de entre lo cuales otorgó el primer premio a Iris Jazmín Illesca, de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”; segundo premio a Valentino Paz, de la Escuela n° 207 “Armando Pedro Pío Martijena”; tercer premio a Morena Aylin Durán, de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”; y cuarto premio a Abril Ángeles Armella, de la Escuela n° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

La obra de Ximena Abigail Molina, a la izquierda, y el trabajo de Tiara Jazmín Cruz, que también recibieron menciones del jurado del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025.

También se otorgó menciones del jurado a Gustavo Casimiro, de la Escuela n° 462 “Cuesta de Lipán” de Tumbaya; José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina, de la Escuela n° 468 de Alto Comedero; Tiara Jazmín Cruz, de la Escuela n° 418 “Eva Perón”; Jonatan Gamaliel Ortega, de la Escuela n° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica); y Morena Luciana Valdiviezo, de la Escuela Normal.

El Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales le fue otorgado al profesor Hugo Daniel Arjona, docente de la Escuela n° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” de la capital provincial.