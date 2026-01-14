Vía Jujuy / Deportes

Duro golpe a los "cóndores" en la "Fede": Jujuy Básquet cayó por paliza en casa

El equipo jujeño nunca pudo meterse en partido y fue superado 94-77 por el conjunto tucumano, que marcó diferencias desde el primer cuarto.

14 de enero de 2026

14 de enero de 2026,

Jujuy Básquet no pudo hacerse fuerte en el estadio Federación y cayó ante Estudiantes por la Conferencia Norte.

Muy mal inicio de año para Jujuy Básquet, que este martes por la noche jugando en condición de local perdió por paliza ante Estudiantes de Tucumán por 94-77 y sumó su tercera derrota del 2026.

El encuentro fue correspondiente a la fecha 14 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, disputado en el estadio “Federación” y arbitrado por Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

CUESTA ARRIBA DESDE EL PRIMER CUARTO

Fue un trámite desde el arranque el encuentro para la visita. Estudiantes fue demoledor en el inicio, con un arranque intenso y efectivo que le permitió tomar ventaja de 12-3 en apenas dos minutos, obligando al entrenador Guillermo Tasso a pedir tiempo muerto.

Santiago Capelli fue una de las figuras del partido y lideró el juego de Estudiantes en Jujuy.
Sin embargo, la pausa no cambió el rumbo del juego y el conjunto tucumano, con la conducción de Santiago Capelli, comenzó a marcar claras diferencias.

Con Capelli (15 puntos) como eje del ataque y una defensa firme, sumado al trabajo de Hampton y Bollo en la zona pintada, la “cebra” cerró el primer cuarto 32-17, una diferencia que resultaría determinante para el resto del encuentro.

INTENTÓ RECUPERARSE, PERO NO PUDO

En el segundo parcial el dominio visitante se mantuvo. En apenas un minuto y medio Estudiantes estampó un parcial de 11-0, profundizando la brecha.

Jujuy Básquet reaccionó con apariciones de Stehli, pero le costó sostener intensidad defensiva y frenar cada ofensiva rival. El intercambio de goles no alcanzó para descontar y el primer tiempo terminó 57-39 en favor del conjunto tucumano.

Tras el descanso largo, el equipo jujeño mostró otra actitud. Con mayor volumen de juego y efectividad, dos triples de Ibarra, uno de los máximos anotadores de la noche con 21 puntos, y el aporte de Stehli (20) le permitieron un inicio 8-0 que renovó la ilusión.

Ibarra, con 21 puntos, fue el máximo anotador del conjunto jujeño en una noche adversa.
La diferencia se redujo y por momentos el local quedó a tiro, pero Estudiantes volvió a ajustar la defensa, dominó la pintura y cerró el tercer cuarto 72-63, recuperando tranquilidad.

En el último parcial, Jujuy Básquet intentó la “heroica”, pero el desgaste y la diferencia acumulada pesaron. Estudiantes manejó el cierre con inteligencia, defendió, corrió la cancha y administró el resultado hasta sellar una victoria sólida por 94-77, confirmando su buen momento.

REVANCHA RÁPIDA PARA LOS “CÓNDORES”

Los “cóndores” deberán dar vuelta la página rápidamente, ya que este viernes desde las 21:00 volverán a presentarse como locales, cuando reciban a Hindú, de Córdoba, en busca de recuperación y con la expectativa de volver a apoyarse en su gente.

LA SÍNTESIS DEL PARTIDO

Jujuy Básquet 77: Inicial: Marini (7), Stehli (20-1t), Grytsak (13-2t), Tarnowyk (5-1t), Ibarra (21-3t). Ingresaron: Roveres (5), Roca, Conti (4-1t), Fornes, Nesman (2). DT: Guillermo Tasso.

Estudiantes 94: Inicial: Cave (15), Capelli (15-1t), Rodríguez (11), Hampton (15-2t), Bollo (14). Ingresaron: Benay, Ceppo, Pedano (10-2t), Bichara (3-1t), Gallo, Aranda (11-2t). DT: Fabrizio Esposito.

Parciales: 17-32, 22-25, 14-15 y 24-22.

Progresivo: 17-32, 39-57, 63-72, 77-94.

Jueces: Alberto Ponzo y Andrés Barbarini.

Estadio: “Federación Jujeña de Básquet”.

