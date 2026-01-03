Dos hermanas, un cuchillo y mucho alcohol y violencia: la tragedia que no fue, en Jujuy

El “festejo” por el 9 de Julio, el año pasado, se prologó hasta entrada la noche en una vivienda del asentamiento “Aeroclub” del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, y lo que era una conversación de dos hermanas, matizada por la traicionera “compañía” del alcohol, se prologó hasta la madrugada del día siguiente, cuando la charla mutó a una gresca de suma violencia entre ambas, con una de las protagonistas gravemente herida a cuchilladas.

De acuerdo a la investigación presentada por el fiscal Bruno Carchidi, en la madrugada del 10 de julio de 2025 en un domicilio ubicado en el sector “17 de Julio” del asentamiento “Aeroclub” del barrio Alto Comedero, en esta capital, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas la acusada Jazmín del Valle Vilca junto a una de sus hermanas.

En un momento, ya cerca de las cinco de la mañana, el diálogo escaló en intensidad y desatada una fuerte discusión, las mujeres “se tornaron agresivas” -se lee en el expediente-, y “en esas circunstancias fue que la imputada tomó un cuchillo tipo carnicero y atacó a su hermana, ocasionándole heridas punzantes en distintas partes del cuerpo”.

El juez Rodolfo Miguel Fernández (al centro) emitió sentencia condenando a Jazmín del Valle Vilca (derecha) a cuatro años de prisión -que cumplirá bajo la modalidad domiciliaria- por haber intentado matar a una de sus hermanas.

La oportuna intervención de una tercera hermana y un hombre que se encontraba en el lugar evitó que el hecho de sangre se convirtiera en tragedia, por cuanto “lograron separarlas e impedir que la acusada continuara atacando a la víctima”.

En el pedido de elevación a juicio la fiscalía hace notar que la víctima debió ser atendida durante más de un mes por las heridas recibidas y que pusieron en peligro su vida, por lo que atravesó “cuarenta días de inhabilitación laboral”.

HERMANAS DE SANGRE

Jazmín del Valle Vilca fue condenada a la pena de cuatro años de prisión por ser autora penalmente responsable del delito de “homicidio simple en grado de tentativa”.

La sentencia fue emitida el pasado 29 de diciembre en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por el juez unipersonal con función de juicio Rodolfo Miguel Fernández.

El magistrado, además, dispuso que Vilca cumplirá la pena impuesta bajo la modalidad domiciliaria que viene cumpliendo, informó el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Poder Judicial de Jujuy.

El fiscal Bruno Carchidi se desempeñó ante el Tribunal en representación del Ministerio Publico de la Acusación (MPA), mientras la defensa técnica de Jazmín Vilca fue ejercida por la abogada Noelia Chauque Herrera, en calidad de defensora auxiliar del Ministerio Público de la Defensa (MPD). La secretaría del Tribunal estuvo a a cargo de Marcelo Velazco.

De acuerdo a la información oficial, los fundamentos de la sentencia serán registrados en el Sistema Integral de Gestión Judicial en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrir la misma ante una instancia superior a la del juicio.