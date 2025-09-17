Devotos de la Virgen del Milagro peregrinarán a las montañas, este sábado en Jujuy

Convocada por los propios vecinos de Los Paños, este sábado se realizará una peregrinación a las montañas en honor a la Virgen del Milagro, cuya solemnidad se celebra cada 15 de septiembre.

Esta caminata de fe llegará hasta La Cascada, un bello sitio natural escondido en las alturas del departamento San Antonio, al sudoeste de la provincia de Jujuy, en un recorrido de ida y vuelta que demandará aproximadamente diez horas, según indicaron los organizadores.

Cada año se acrecienta la columna de fieles que caminan desde la capilla de Los Paños hasta La Cascada, en una demostración de fe promovida por los propios vecinos de la zona.

La feligresía se concentrará a primera hora de la mañana en la capilla de Los Paños, ubicada a la altura del Km 17 de la ruta provincial 2. Desde allí partirán a las 8:00 y está previsto que la procesión se detenga en distintos puntos del trayecto para descansar, pausas en las que los vecinos del lugar recibirán a los peregrinos con un convite para reponer energías.

De esa manera, la familia Bustamante aguardará con un desayuno a los caminantes que harán su paso aproximadamente a las 9:00; la siguiente parada será a las 10:00 en la familia Vilte – Bustamante; a las 11:30 serán recibidos por la familia Sumbai – Balbín, y por último la familia García – Vilte los esperará con un almuerzo a las 14:30.

FE Y CUIDADO DE LA CASA COMÚN

En virtud de la generosidad de estas familias, los organizadores de la marcha hacia La Cascada solicitan que los peregrinos lleven sus respectivos utensilios -platos, vasos, cubiertos, servilletas, etc.-, como también bolsas de residuos para recolectar sus desechos, de manera que se evite provocar un impacto contaminante en el ambiente natural tanto en el trayecto como en el punto culminante de la caminata.

Cabe indicar que al regreso, el arribo al punto de partida está estimado para las 18:00.

Fieles atraviesan el monte en los cerros del departamento San Antonio, en Jujuy, para expresar su devoción a Nuestra Señora del Milagro.

Los Paños es una localidad ubicada a 20 km de la capital San Salvador de Jujuy, y a 12 km del pueblo de San Antonio. Con extraordinarios paisajes de bosques y montañas, la actividad rural es dominante en la región y las tradiciones del gauchaje perduran tan arraigadas como la fe en sus patronos san Santiago apóstol y la Virgen del Milagro.

La peregrinación a La Cascada -un salto de agua de más de cincuenta metros de altura- cada año cobra mayor relieve convocando a más fieles y por esto es que sus organizadores están invitando a los vecinos de los barrios y propiedades que se encuentren a lo largo del itinerario a armar arcos de flores en la entrada de sus sectores y adornar sus viviendas con globos, guirnaldas y banderines amarillos y blancos, con la expresa recomendación de que “los mismos sean retirados luego de que pase la peregrinación, para no generar una contaminación innecesaria”.

Gauchos, jóvenes y vecinos en general de Los Paños y San Antonio son parte de la peregrinación a La Cascada, para honrar a la Virgen del Milagro. Este sábado se reeditará la caminata de fe y tradición.

También en procura de evitar imprevistos o incluso accidentes que empañen la demostración de fe de los caminantes, se recomienda a los peregrinos no llevar mascotas, como asimismo se desaconseja el ascenso a niños, embarazadas y adultos mayores.

En el caso de que participen menores, deberán estar “constantemente supervisados por los adultos responsables”, indicaron.

Como en toda experiencia de montañismo o travesía, los participantes deben mantenerse hidratados, y en caso de presentar señales de cansancio o fatiga, será recomendable no continuar el ascenso, para evitar lesiones.