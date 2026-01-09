Desde este sábado es más caro el estacionamiento público en Jujuy

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó para conocimiento de los conductores de automotores y de motocicletas que a partir de este sábado 10 de enero se aplica un incremento en el valor del servicio de estacionamiento medido y tarifado por hora que se cobra de manera digital en diferentes calles y avenidas de esta capital.

Los nuevos valores asignados según las áreas de cobro son los siguientes:

Vehículos Zona 1: $ 1.080 .

Vehículos Zona 2: $ 810 .

Moto vehículos: $ 405.

El sistema de cobro vigente en esta ciudad es mediante la aplicación para teléfonos celulares denominada Vía Parking. El tiempo de estacionamiento se fracciona por minuto, mostrando el tiempo real de uso.

El municipio informó un nuevo incremento del Estacionamiento Tarifado, a partir de este sábado.

Esta app ofrece además el producto llamado Tarjetón Virtual, el cual para la categoría vehículos pasa a tener un valor de 118.800 pesos, y para la categoría moto vehículos es de 38.475 pesos.

El tarjetón otorga 190 horas de estacionamiento y tiene una validez de 30 días desde su compra, después de lo cual expira, independientemente de si quedan horas sin utilizar.

El organismo municipal puntualizó que este aumento en el costo del servicio se aplica según lo estipulado en las ordenanzas n° 8.239/2024, n° 8.116/2024 y el artículo 106° de la ordenanza n° 8.239/2025.

CONTROLADORES DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Para el control del efectivo pago del canon de ocupación de la zona de estacionamiento tarifado y la confección de las actas de infracciones correspondientes por falta de pago en el área tarifada, el municipio cuenta con un Cuerpo de Controladores del estacionamiento medido de la ciudad, en sustitución de la función de control del estacionamiento medido que tenían asignada también los inspectores de tránsito.

Dicho Cuerpo fue creado en septiembre del año pasado mediante ordenanza del Concejo Deliberante capitalino, que por unanimidad aprobó la iniciativa.

En su articulado la norma autoriza al Departamento Ejecutivo a afectar personal de la planta municipal al mencionado Cuerpo de Controladores, por lo que su creación no implicó erogación extra por parte del municipio.

Sus miembros recorren las calles debidamente identificados.