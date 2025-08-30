Con la chance de volver a ser líder, el “Lobo” jujeño recibe a Central Norte de Salta

Este domingo desde las 16:00, Gimnasia y Esgrima de Jujuy será local frente a Central Norte de Salta en el estadio “23 de Agosto”, por la fecha 29 de la Primera Nacional a la que el “Lobo” llega con 51 puntos, a uno del líder provisorio Gimnasia de Mendoza.

El equipo jujeño sabe que si consigue la victoria y los mendocinos no suman de a tres, volverá a la cima en soledad, posición que cada vez es más necesario conquistar y mantener en vista de que el torneo entra en una etapa crucial.

La venta de entradas continúa este domingo desde el mediodía en todas las boleterías del estadio. Habrá una nueva colecta solidaria de juguetes y se anunció un operativo de seguridad especial.

Como se sabe, esta competencia premia a los dos mejores equipos de la temporada con el ascenso a la Liga Profesional de la AFA y por lo que se ve en el clasificador de los dos grupos de la categoría, la definición será muy disputada.

Por caso, en la zona B, donde están en carrera los jujeños, en las últimas fechas se han apretado en los primeros puestos de la tabla varios equipos, haciendo que en la pelea aparezca también Deportivo Morón, que se ubica tercero con 49 unidades.

EL EQUIPO SERÁ EL MISMO DEL EMPATE

Luego de que el equipo igualara sin goles contra Almirante Brown la fecha pasada, el entrenador Matías Módolo volverá a apostar por la formación que viene parando las últimas fechas, el cual sería: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Francisco Maidana, Hugo Soria, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Gustavo Fernández.

El encuentro contará con el arbitraje de Bruno Amiconi y se podrá ver por TyC Sports Play.

El “Lobo” jujeño necesita ganar este domingo y esperar un tropiezo de Gimnasia de Mendoza, para volver a la cima de la zona B en soledad.

ENTRADAS Y NUEVAS DISPOSICIONES PARA DISCAPACITADOS

Para responder a la expectativa instalada en Jujuy, la venta anticipada de entradas había comenzado el viernes. Desde el mediodía del domingo los hinchas y simpatizantes podrán adquirir sus localidades en las respectivas ventanillas de los sectores disponibles: Popular Norte, por calle Santa Bárbara; Popular Sur por calle Humahuaca; Preferencial por colectora; y Platea por calle Humahuaca.

Los precios son los siguientes: Popular Mayor $25.000, Popular Jubilado $15.000 y Popular Menor $10.000; Preferencial Mayor $30.000, Jubilado $20.000 y Menor $15.000; Platea Mayor $40.000, Jubilado $30.000 y Menor $20.000. Como en el partido de ida, no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes.

A última hora de la tarde del sábado la dirigencia local hizo saber que desde este partido “el club no hará entrega de los QR a las personas con discapacidad” y en cambio para el ingreso se solicitará en las puertas de acceso al estadio el correspondiente carnet de discapacidad junto con el DNI del titular.

Se informó asimismo que su ingreso estará habilitado para la tribunas de Preferencial y Popular. La comunicación oficial de la entidad especifica que “la Platea está reservada para las personas con discapacidad motriz únicamente”.

OPERATIVO DE SEGURIDAD Y ACCIÓN SOLIDARIA

La Policía de la Provincia desplegará un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio para resguardar la integridad de los asistentes. El club solicitó al público concurrir con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos, pedido que también alcanza a los periodistas acreditados de Jujuy y Salta.

Además, el club “albiceleste” dará continuidad a la colecta solidaria de juguetes en los ingresos al estadio, en el marco del Mes de las Infancias. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y para pacientes del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” de esta capital.

TIEMPO IDEAL PARA IR A LA CANCHA

La tarde del domingo presentará condiciones frescas en San Salvador de Jujuy. A la hora del inicio del encuentro se pronostica una temperatura de 19 grados, cielo mayormente cubierto y viento leve del sector sur. La humedad rondará el 58%, la visibilidad será buena y no se espera lluvias, por lo que el tiempo será apto para presencia un espectáculo de buen fútbol.