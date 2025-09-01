Con claves y consejos, se recordó el Día de la Embarazada y la Obstetricia

En el marco del reciente Día de la Embarazada y la Obstetricia, que se recuerda cada 31 de agosto, la médica obstetra Fernanda Lage compartió desde Buenos Aires cinco claves para transitar el embarazo con confianza y tranquilidad, a la vez que reflexionó sobre el contexto actual y la evolución de la profesión.

“La obstetricia hoy no se limita a controlar un proceso biológico: es un espacio de encuentro donde se acompaña a la persona y a su familia en cada decisión con respeto y cercanía”, destacó la especialista, también docente de la Universidad Hospital Italiano.

En Latinoamérica el 31 de agosto de cada año es además el día de los licenciados y licenciadas en obstetricia. Esta fecha fue elegida durante el Segundo Congreso Interamericano de Licenciados en Obstetricia realizado en Perú, donde se acordó adoptar esta jornada en coincidencia con el día de san Ramón Nonato, santo que lleva este nombre por haber sido extraído del vientre de su madre fallecida el día anterior y por ello fue consagrado patrono de las parturientas y las embarazadas.

CLAVES PARA UN EMBARAZO CUIDADO Y CON CONFIANZA

Según Lage, estos puntos son esenciales para atravesar el embarazo con la mayor tranquilidad posible:

“Conocé tu cuerpo y reconocé señales de alerta : durante el embarazo es común sentir ciertos cambios o molestias pero cuando algo se siente fuera de lo habitual o se manifiestan señales como sangrado, dolor fuerte en el abdomen, contracciones regulares, fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, visión borrosa o hinchazón en cara y manos, presión arterial elevada, es importante consultar a un profesional. Lo mejor que podés hacer es conocer tu cuerpo y confiar en tu intuición”.

“No te guardes las dudas : cada consulta es válida, aprovechá cada espacio de consulta para hablar y preguntar”.

“Escuchá a tu bebé : cada bebé tiene un patrón de movimientos distinto, registrar sus movimientos es una forma de conexión y cuidado”.

“Realizá los controles periódicos : ir a los controles durante el embarazo es fundamental porque permite acompañar de cerca el desarrollo del bebé y los cambios que suceden. Además, permite contar con un acompañamiento que ayuda a transitar el embarazo con más seguridad”.

“Buscá acompañamiento respetuoso: el embarazo es único y merece ser transitado sin presiones, con escucha y empatía”.

OBSTETRICIA EN TIEMPOS DE CAMBIOS

Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano muestra que la tasa de natalidad en la Argentina cayó un 40% desde 2014, una de las disminuciones más bruscas en América Latina. En este contexto, con embarazos menos frecuentes y a menudo más tardíos, la obstetricia cobra un valor renovado.

Fernanda Lage, médica obstetra y docente en la Universidad Hospital Italiano, de Buenos Aires.

“Hoy acompañamos no sólo nacimientos, sino también decisiones sobre proyectos de vida. Escuchar, informar y respetar los tiempos y elecciones de cada persona es parte de nuestro compromiso. Se trata de estar presentes en decisiones profundas, diversas y muchas veces atravesadas por dudas, miedos y deseos complejos”, enfatiza Lage en sus declaraciones desde Buenos Aires.

El Día de la Embarazada y la Obstetricia es una oportunidad para recordar que la salud en el embarazo se construye entre todos: profesionales, familias y comunidad.

Celebrar este día es celebrar la vida, la diversidad de maternidades y el valor de una obstetricia que acompaña elecciones reproductivas libres con respeto y confianza, reflexiona la profesional que es autora del libro “Preguntas de la embarazada”, publicado por la editorial de la Universidad y Hospital Italiano.