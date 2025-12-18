Centenares de chicos juegan desde este viernes el torneo “Manuel ‘El Negro’ Guerrero”

Este viernes a las 10:50 sonará en las canchas de Papel Noa, en Río Blanco, el pitazo inicial del torneo de fútbol infantil “Manuel ‘El Negro’ Guerrero”, que organizado por el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy cuenta con la participación de más de medio centenar de equipos de las categorías 2014 a 2019 representantes de numerosas escuelas de fútbol de esta capital y el interior.

La convocatoria tiene el propósito de “contribuir a los procesos que llevan adelante clubes y escuelas de la provincia para la formación integral que impacta el desarrollo físico, emocional y social de los niños”, dijeron voceros de la entidad del barrio Luján.

Cabe decir que los partidos de las categorías 2014 a 1016 se disputarán en media cancha con once jugadores, mientras que para las categorías 2017 a 2019 serán en cuarto de cancha con nueve jugadores.

Este viernes comienza a rodar la pelota en el torneo de fútbol infantil "Manuel ‘El Negro’ Guerrero", organizado por el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Los equipos participantes están distribuidos de acuerdo al siguiente esquema organizativo:

CATEGORÍA 2014

Zona A: Gimnasia de Jujuy Sur. Club Luján. San Lorenzo. CAI Palpalá.

Zona B: Pumitas Perico. Gimnasia de Jujuy Norte. Junior FC. Juventud Unida.

Zona C: Constitución Palpalá. Halcones de UFA. Duendes Verdes. Club Comercio.

Zona D: Cancheritos Palpalá. 100 Viviendas. Club Malvinas. Club Cuyaya.

La primera jornada para este grupo tendrá como escenario el complejo Papel Noa, donde los partidos comenzarán a las 12:30.

CATEGORÍA 2015

Zona A: Gimnasia Celeste. Merenguitos Palpalá. Club Comercio. Lobitos San Pedro.

Zona B: Grillitos Perico. San Lorenzo. Club Malvinas. Monterrico San Vicente.

Zona C: T.H. Junior. Atlas. Gimnasia Blanco.

Los partidos comenzarán a las 10:50 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2016

Zona A: Merenguitos Negro. Junior FC. La Cantera. Gimnasia de Jujuy.

Zona B: Merenguitos Blanco. Club Malvinas. San Lorenzo. Chispita Palpalá.

Zona C: Olimpia. Juventud Unida. Club de Amigos. Club Luján.

Los partidos comenzarán a las 12:00 en Papel Noa.

CATEGORÍA 2017

Zona A: Club Gorriti B. Talleres de Perico. Lobitos San Pedro. Monterrico San Vicente.

Zona B: Club Gorriti A. Club Universitario. Juventud Unida. Club Luján.

Zona C: Club Comercio. Duendes Verdes. Atlético San Pedro. Club Malvinas.

Zona D: Gimnasia de Jujuy. San Lorenzo. La Cantera. CAI Palpalá.

Los partidos se jugarán en el estadio “23 de Agosto” y en la primera jornada comenzarán a las 13:30.

CATEGORÍA 2018

Zona A: Club Gorriti A. Juventud Unida. Monterrico San Vicente. San Lorenzo.

Zona B: Club Gorriti B. Club Comercio. Gimnasia de Jujuy. Fernando Carlos.

Zona C: Atlas. Club Luján. El Cruce.

Los partidos comenzarán a las 12:00 en el estadio “23 de Agosto”.

CATEGORÍA 2019

Zona A: La Cantera. Atlas. Gimnasia de Jujuy.

Zona B: Academia de Fútbol. Comercio. Lobitos San Pedro.

Zona C: San Lorenzo. Talleres de Perico. San Vicente Monterrico.

Los partidos comenzarán a las 15:30 en el estadio “23 de Agosto”.

El torneo “Manuel ‘El Negro’ Guerrero” -en homenaje a la recordada figura del “Lobo” jujeño- continuará este sábado, mientras que las instancias finales están programadas para el domingo.