Cabeza a cabeza en la Primera Nacional: el “Lobo” jujeño se mantiene en el podio de la zona B

Finalizada la mano y con las cartas sobre la mesa, puede verse que con sus 54 puntos acumulados hasta el momento Gimnasia y Esgrima de Jujuy se mantiene en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la disputada Zona B de la Primera Nacional ya que se encuentra a sólo dos unidades de los punteros Estudiantes de Río Cuarto -al tope por diferencia de gol a su favor- y Gimnasia de Mendoza.

Los resultados registrados y los movimientos producidos una vez finalizada la fecha 31 dan cuenta de la extrema paridad que define a esta categoría del fútbol argentino, en la cual la lógica y lo previsible, a menudo se desvanecen sin remedio y queda claro que cualquiera puede vencer a cualquiera.

En efecto, al tropezón del escolta Gimnasia de Jujuy frente a Nueva Chicago el domingo último, se suman las derrotas de otros protagonistas: el hasta hace unas horas puntero de la zona, Gimnasia de Mendoza, cayó ante un Agropecuario que lucha por entrar en el Reducido, mientras que Chaco For Ever no pudo con Defensores de Belgrano -que no tiene aspiraciones en la tabla-.

Incluso el hasta hace poco sólido Chacarita, fue superado por Almirante Brown, que apenas escapó del descenso. En este mismo escenario, Deportivo Morón, otro animador sobresaliente, fue derrotado por Temperley.

NUEVE CANDIDATOS PARA UN SOLO CUPO

La batalla por la punta es de extrema dureza. Nueve equipos se aferran a sus chances matemáticas, con apenas ocho unidades de diferencia entre ellos y nueve puntos aún por disputar.

En este contexto, la victoria no depende solo de la destreza individual o el esquema táctico. Cada equipo, al enfrentarse a su rival de turno, explota al máximo sus fortalezas y aprovecha cada circunstancia, sea dentro o fuera del campo de juego. Todos tienen sus armas y, al mismo tiempo, todos son vulnerables.

A tres fechas del cierre de la etapa regular de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Jujuy permanece en el segundo escalón del podio de la zona B, de manera que nada está perdido.

La temporada fue y es un camino cuesta arriba para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Pero es precisamente esta exigencia la que forjó en el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Matías Módolo, en el plantel y en la dirigencia una convicción inquebrantable: pelear por lo difícil, porque lo fácil, después de todo, lo puede lograr cualquiera.

El pasaporte a la final será para aquel que afronte los últimos tres partidos mejor parado, pero sobre todo el que esté monolíticamente respaldado por su gente.

En Jujuy, las razones para creer son contundentes: un equipo con fundamentos futbolísticos sólidos y, lo más importante, un grupo de jugadores comprometidos a honrar la palabra empeñada que los guía: “Juntos hasta el final”.