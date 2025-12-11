Andaba en la “blanca” por la Ruta 34, con 58 “ladrillos” camuflados en la carrocería

Un operativo rutinario de control vehicular montado por personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el noreste de la provincia de Jujuy resultó exitoso por cuanto mediante la intervención de un binomio cinotécnico se pudo desarticular una maniobra de narcotráfico que implicaba un importante volumen de cocaína.

Un hombre mayor de edad quedó detenido y es investigado por infracción a la ley nacional 23.737 referida a la tenencia y tráfico de estupefacientes.

En primer plano el binomio cinotécnico que intervino en el operativo en la RN 34: “Bailey” detectó la presencia de droga y los gendarmes hallaron más de 54 kilos de cocaína en el utilitario blanco.

Voceros de la fuerza de seguridad detallaron que efectivos de la Sección “Libertador General San Martín” dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro” de la GNA efectuaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional n.° 34, a la altura del río Piedras, en el departamento Ledesma, provincia de Jujuy.

En esas circunstancias detuvieron la marcha de un vehículo marca Renault Kangoo de color blanco, que era conducido por un hombre mayor de edad, quien respondiendo la consulta de los uniformados dijo que viajaba hacia la localidad de Caimancito, distante 136 km al este de la capital San Salvador de Jujuy.

OTRA VEZ COCAÍNA EN LA RUTA 34

Al realizar el registro del rodado siguiendo los protocolos habituales y con la asistencia de un binomio cinotécnico, los uniformados advirtieron las señales del can detector de narcóticos “Bailey” y así detectaron un compartimiento tipo “doble fondo” en la parte trasera de la carrocería.

En ese espacio pudieron observar que estaban ocultos paquetes sospechosos, ante lo cual se dio intervención en el hecho a la Fiscalía Federal de Jujuy, que autorizó una requisa más exhaustiva del utilitario en el predio de la Sección “Libertador General San Martín”.

Los archiconocidos "ladrillos" de cocaína, un formato al que los narcotraficantes recurren en todo el mundo y que también se ve con frecuencia en los operativos antinarcóticos realizados en la Ruta 34.

En esa tarea es que se pudo extraer del compartimiento camuflado varias decenas de paquetes rectangulares, con características similares a los utilizados por los traficantes para el transporte ilícito de narcóticos.

Los gendarmes contabilizaron 58 “ladrillos” cuyo contenido resultó positivo para cocaína en las pruebas químicas de rigor, totalizando 52,400 kilos de droga.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el conductor del vehículo quedó detenido, mientras que el estupefaciente y el rodado fueron decomisados.