Agua Potable trabaja para resolver emergencia hídrica en la capital jujeña

Un alto grado de turbiedad en las aguas del río Guerrero producido por las fuertes lluvias registradas hacia el norte de la capital dificulta por estas horas el proceso de potabilización del líquido que es captado en la toma ubicada en dicho curso. A raíz de ello, algunos barrios de San Salvador de Jujuy atraviesan escasez de agua potable.

El cuadro de situación originado por las inclemencias del tiempo ha derivado en un estado de emergencia hídrica que afecta a usuarios de la margen izquierda del río Grande, donde se observa baja presión o eventualmente la interrupción del servicio de provisión de agua potable.

En respuesta a la circunstancia, Agua Potable de Jujuy activó un protocolo de contingencia que incluye la distribución de agua mediante camiones cisterna, mientras los equipos técnicos concentran su despliegue en los trabajos de extracción y limpieza de sedimentos, para normalizar el suministro.

Debido a las intensas lluvias en las altas cuencas, se ha registrado un fuerte incremento en los niveles de turbidez en las aguas del río Guerrero, lo que obligó a detener la producción en la Planta Potabilizadora Alto Reyes.

LA INFORMACIÓN OFICIAL

Un informe distribuido por la empresa estatal este sábado a primera hora de la noche daba cuenta de “la imposibilidad momentánea de procesar el agua debido a los elevados niveles de turbiedad” como consecuencia del “incremento de sedimentos en la toma del río Guerrero”.

Frente a esto “se ha puesto en marcha un protocolo de emergencia que afecta el normal suministro en importantes sectores de la capital provincial. Los barrios actualmente afectados por la interrupción o baja presión del servicio son Los Perales, Chijra, Bajo La Viña y Alto La Viña”.

En ese marco, “personal técnico especializado ya se encuentra trabajando en la zona de captación” en el río Guerrero, llevando adelante labores que “se centran en la limpieza de sedimentos para rehabilitar el ingreso de agua cruda a la planta” potabilizadora de Alto Reyes.

El proceso de potabilización se reiniciará en cuanto bajen los niveles de turbidez del agua que ingresa a la planta que opera Agua Potable de Jujuy.

Informaron también las autoridades que “el proceso de potabilización se reiniciará de manera inmediata en cuanto las condiciones del río mejoren y los parámetros de turbiedad desciendan a niveles operativos seguros”.

DISTRIBUCIÓN EN LOS BARRIOS AFECTADOS

De igual manera, el comunicado de la empresa hace saber a los usuarios que para mitigar el impacto de la situación en la población se ha dispuesto un esquema de distribución alternativa de agua mediante camiones cisterna. El cronograma detallado con los horarios y recorridos de las unidades será publicado y actualizado en sus redes sociales oficiales.

La comunicación difundida señala además que “la escasa producción de otras fuentes alternativas se ha destinado exclusivamente a a zona del Centro, con el fin de garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de salud”.

Como es de rigor en estos casos, la empresa prestataria recomendó a los vecinos de los sectores afectados “hacer un uso extremadamente responsable de las reservas domiciliarias hasta que se logre la estabilización total del sistema”.