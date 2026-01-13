A todo o nada en La Liga Argentina: Jujuy Básquet inicia una serie clave como local

Tras las dos recientes caídas consecutivas como visitante, Jujuy Básquet vuelve a presentarse ante su gente con un objetivo claro: recuperar terreno y reencontrarse con la victoria. Este martes desde las 21:30 los “cóndores” reciben a Estudiantes de Tucumán en el estadio “Federación”, en el marco de la fecha 14 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina.

El encuentro será arbitrado por Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, mientras que Luis Cornejo se desempeñará como comisionado técnico. Será, además, para los jujeños el primero de cinco partidos consecutivos como local, una seguidilla que puede marcar el rumbo del equipo en la segunda mitad del certamen.

HACERSE FUERTE EN CASA

Para el conjunto dirigido por Guillermo Tasso, este tramo del calendario representa una oportunidad inmejorable. Ganar en casa es fundamental para volver a acomodarse en la tabla de posiciones y, sobre todo, hacer pesar la localía, uno de los principales argumentos del equipo jujeño en la temporada.

El equipo dirigido por Guillermo Tasso buscará hacer del estadio Federación una fortaleza con el apoyo de su gente.

Con el respaldo del público, al que en el equipo consideran el “jugador número seis”, Jujuy Básquet buscará transformar el estadio de la avenida España en una verdadera fortaleza, sabiendo que un triunfo puede significar un envión anímico importante luego de las dos derrotas sufridas en la primera gira del año.

Más allá de esos resultados adversos, el cuerpo técnico rescató aspectos positivos de ambos partidos. En las pocas horas de trabajo posteriores, el plantel ajustó detalles y corrigió errores, con la premisa de plasmar esas mejoras en el rectángulo de juego esta noche.

DUELO DE NECESIDADES EN LA “FEDE”

Enfrente estará un Estudiantes de Tucumán necesitado, que llega a Jujuy con la obligación de sumar para no perder más terreno. El equipo dirigido por Fabrizio Espósito viene de caer como visitante ante Independiente de Santiago del Estero, se ubica decimocuarto en la tabla de la Conferencia Norte y no tiene demasiado margen de error.

Una de las cartas importantes del elenco tucumano es el base Santiago Capelli, de 20 años, considerado una de las apuestas más interesantes del básquet de ascenso, llamado a tener protagonismo en un partido de alto voltaje.

VENTA DE ENTRADAS PARA VER A LOS “CÓNDORES”

El público jujeño está convocado a alentar a los "cóndores" este martes a la noche. Las entradas están a la venta en las boleterías del estadio del parque San Martín.

Las entradas están a la venta este martes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 en las boleterías del estadio Federación. También se podrá adquirir los tickets de manera online a través de pasesvip.com.ar.

La intervención de la Federación Jujeña de Básquet decidió mantener los precios de las entradas en todos los sectores. Así, para la tribuna preferencial tendrán un valor de 8.000 pesos, la platea norte y platea sur costarán 15.000 pesos, el palco sur 1 tendrá un valor de 16.000 pesos, el palco norte 18.000 pesos y el campo de juego 20.000 pesos.

Se espera, como en cada presentación del equipo en condición de local, un estadio colmado, aprovechando además el período de vacaciones.