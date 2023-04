Insólito: secuestró a su propia nieta para pagar una deuda millonaria

Un insólito suceso ocurrió en Shanghái, China, y ha tomado revuelo en los últimos días. Un abuelo ludópata secuestró a su propia nieta para pagar una deuda millonaria.

El hombre identificado como A Yuan, fue acusado de secuestrar a su nieta y extorsionar con un rescate de 72 mil dólares, alrededor de 16 millones de pesos argentinos.

De acuerdo al medio South China Morning Post, el sujeto de 65 años, amenazó de muerte a su hija y madre de la nena, para poder concretar el delito con el objetivo de pagar una deuda por apuestas.

“No volverás a ver a la niña a menos que me des 500.000 yuanes en tres días”, dijo A Yuan en la llamada de extorsión según el reporte. De acuerdo a lo informado, el hombre había logrado cometer el secuestro cuando fue a buscar a su nieta de 4 años a la escuela.

¿Qué pasó con el abuelo ludópata?

De acuerdo al portal de PlayGround, durante la llamada de amenaza de Yuan, su hija intentó convencerlo de desistir, pero no lo logró por lo que decidió denunciarlo ante las autoridades.

La misma fuente indicó que en los primeros días de detención el hombre se había declarado “inocente” y que no se trataba de un crimen, sino de una “cuestión familiar”.

El suceso ocurrió en la ciudad de Shanghái, ubicada en la costa central de China. Es conocida por ser la más grande del país y un núcleo financiero mundial. Foto: Adobe Stock

“Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto”, fue el relato de Yuan desde la cárcel.

Según el último reporte, el sujeto realizó una huelga de hambre en prisión y las autoridades reportaron que tenía problemas con sus compañeros de celda. Sin embargo, se dio a conocer que tras conversar nuevamente con su hija, empezó a cooperar con las autoridades. Hasta el momento no se ha concretado una sentencia.

PlayGround Magazine, contó el redes sociales que el abuelo lidia con la enfermedad que evita resistirse a los impulsos de apostar dinero jugando juegos, conocido como ludopatía. Asimismo, tenía otros problemas como un reciente divorcio y haber sido diagnosticado con cáncer de estómago.