Héroes de cuatro patas: varios perros le salvaron la vida a una mujer que quedó atrapada en medio de una avalancha

El amor inconmensurable de estos perros quedó reflejado en una acción digna de los héroes. Malú, Bosco, Guardián y Tigre, las mascotas de la familia, fueron los grandes protagonistas de este rescate sin igual.

Y es que cuando la tierra comenzó a temblar y avalanchas arrastraron a más de 60 viviendas en el municipio de Rosas, en Colombia, la tragedia se volvió inevitable, pero no todo estuvo perdido: una bombera logró salvarse gracias al accionar de sus perros. “Sin ellos la historia habría sido diferente, no estaríamos vivos”, comentó la mujer.

Tragedia en un instante

Todo tuvo lugar en el correr de unos segundos, pero el instinto de los perros fue lo suficientemente rápido como para que no se tuviera que lamentar la pérdida de su dueña.

Y es que la mujer quedó atrapada en el barro y allí fue cuando los cuatro canes “debieron” actuar. El desastre ambiental dejó un saldo de más de 700 damnificados, llevándose consigo caseríos de Santa Clara, La Soledad, Chontaduro, La Manguita y Párraga Viejo.

Cómo fue el rescate heroico de los perros

Llevados por su instinto, los animales decidieron rescatar a su dueña, agarrándole la blusa con los dientes y arrastrándola hasta ponerla a salvo, sacándola de la avalancha de más de 10 metros de profundidad. Fueron segundos vitales, antes de que todo acabara en tragedia.

La mujer en cuestión, Ana Cristina Martínez, quien vive con su esposo y sus cuatro perros en la localidad de Párraga Viejo, en una zona montañosa, días atrás le había mandado un mensaje a sus vecinos alertándolos de que algo raro venía sucediendo en la montaña.

Y es que ella había observado que los riachuelos que pasaban por el sector se habían secado de un momento a otro, y al mismo tiempo, la tierra se iba fracturando poco a poco.

Este llamado de atención de Ana Cristina ayudó a que los lugareños realizaran una rápida evacuación dos días antes de la tragedia. Sin embargo, ella misma se quedó en el lugar con su marido: “Esa madrugada, hacia las 2.30, nos despertó el estruendo de una finca cayéndose”, comentó.

Imágenes de cómo quedó la zona de la avalancha en Colombia. Foto: Twitter

“Salimos corriendo. Todo se caía en pedazos, no había energía y la tierra temblaba mucho. En medio de nuestra huida me caí a un barranco de 10 metros de profundidad y mis perros no dudaron en ir a rescatarme, sentía cómo agarraban la blusa con sus dientes para que me pusiera de pie, porque la tierra se me iba a venir encima a matarme”, comentó la mujer sobre el heroico accionar de sus cuatro perros.

Pero el comportamiento de ellos no quedó allí. Incluso supieron guiar a la pareja atrapada en medio de la avalancha por un camino seguro hasta un cerro, para poder resguardarse.

“Cuando subíamos buscando refugio, escuchábamos la tierra crujir. Las casas de nuestros vecinos ya estaban desocupadas y se escuchaban caer, era una escena aterradora, como un apocalipsis”, comentó Ana Cristina.

Y luego agregó: “Nos rescataron hacia las 7.30 de la mañana, y los perritos lograron salir con nosotros. Sin ellos la historia habría sido diferente, no estaríamos vivos”.

“Mis animales son una bendición, me salvaron la vida, y si me dicen que ellos tienen que salir del hotel en el que estamos ahora, me salgo con ellos. Prefiero irme yo de cualquier lugar antes que dejarlos tirados”, concluyó emocionada la mujer.