¿Alcanzará para proteger un camión de caudales? Un guardia de seguridad usó una gomera como arma y el video se viralizó

Tal vez no sea la forma más segura de resguardar algo tan valioso como un camión de caudales, pero para este guardia de seguridad brasileño, eso no fue una dificultad: y es que estaba cumpliendo con su labor para proteger el dinero con una gomera como “arma”.

La curiosa situación se hizo viral en Twitter, y pronto acumuló cientos de comentarios de los usuarios de la red social.

Un usuario de la red del pajarito, identificado como @PROIBIDAODORIO2, fue el autor de la publicación del video en cuestión. Allí se puede ver a este guardia de seguridad sosteniendo entre sus manos una gomera en lugar de una pistola o un rifle -como es habitual-, en la entrada de un supermercado de Brasil, a la espera de que se vaya el camión de caudales del lugar.

Lo sucedido tuvo lugar en el Estado de Santa Catarina, al sur de Brasil.

Los comentarios de los usuarios de Twitter

Con cientos de comentarios, la publicación se viralizó rápidamente. Muchos de ellos, haciendo referencia a lo sorpresiva y curiosa de la situación, y otros tratando de sumarle mayor gracia a lo sucedido.

“Este tipo ni siquiera debe ser de la empresa”, publicó uno de ellos. Mientras que otros no evitaron hacer mención a la situación en cuanto a la seguridad: “Ahora quiero ver a los chicos robar”, “Preparado para el ataque”, “Es un cinturón negro”, “Esta mierd* no es real, imposible”, “Dudando de la nobleza del tipo”, “Misión fácil”, “¿Qué pasará por su cabeza?”, “Yo protegiendo mi corazón para no volver a enamorarme” y “Debe haber una banda de gorriones que roba carros blindados”.