WiFi sin contraseña: el truco para conectar tu celular de forma rápida y segura.

En los tiempos que corren, cuando llegamos a una casa ajena ya no pedimos pasar al baño o un vaso con agua. No: se pide la contraseña del WiFi. Y como suele ser un incordio copiar claves larguísimas, el trámite se optimizó con dos opciones muy prácticas.

Estas dos maneras fáciles y rápidas de poner en práctica son:

Escanear el código QR del router

Usar el botón WPS del router

Cómo conectarse al WiFi escaneando el código QR del router

Los routers de última generación tienen un código QR impreso en el frente o en la parte inferior. Este código contiene toda la información de la red: nombre (SSID) y contraseña. En caso de que se haya mantenido como vino y los dueños de casa no la hayan cambiado manualmente, conectarse toma dos segundos.

Paso a paso:

Buscá el código QR en el router o módem.

Abrí la cámara de tu celular y escanealo.

Aceptá la notificación que aparece en pantalla para conectarte.

Cómo conectar al WiFi mediante el botón WPS del router

La segunda alternativa es el método WPS (WiFi Protected Setup). Esta función permite conectar dispositivos sin ingresar la contraseña: únicamente se precisa tener acceso físico al router y activar la opción desde tu celular.

Paso a paso:

Entrá a los ajustes de tu celular.

Buscá la sección “Wi-Fi” y luego “Ajustes avanzados”.

Seleccioná “Botón WPS”.

Presioná el botón WPS en el router (puede estar en el costado o atrás).

En unos segundos el celular se conectará automáticamente.

Este caso quizás no sea tan común como el anterior, ya que no todos los modelos tienen WPS habilitado, por lo que conviene revisar el aparato antes de intentarlo.